Memur ve emeklinin maaş hesabı sürerken, 'Güzel haber' diye duyuruldu: Mahkemeden TÜİK'e 30 gün süre! Enflasyon...

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ İÇİN 'ZAM YOK' KARARI OLAY OLDU

Son olarak elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağınbın açıklanması bir yandan iyi haber diğer yandan ise kötü haber olarak karşılanmıştı. Bazı kesimler Ocak ayında maaşlara yansıyacak enflasyon farkının çok olmaması için böyle bir kararın alındığını iddia etti.