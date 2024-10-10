Memur ve emeklinin maaş hesabı sürerken, 'Güzel haber' diye duyuruldu: Mahkemeden TÜİK'e 30 gün süre! Enflasyon...

Hem memur hem emekli maaş zamları için gözler ikinci 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Eylül ayı için 2,97 oldu. Enflasyon rakamlarına göre şimdiden milyonlar maaş ve zam hesabı yaparken "Ocak'ta memur maaşı ne kadar olacak? 2025 emekli maaşı kaç TL zamlanacak?" sorularına yanıt aranıyor.
TÜİK'in açıkladığı enflayon rakamlarına göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.
Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
TÜİK'in maaş zamlarının yüksek olmaması için enflasyon rakamlarını az gösterdiğine dair eleştiriler ve iddialar yıllardır sürerken; haziran ayında uzman doktor muayenesini 33 lira 69 kuruş, ev kirasını 5 bin 845 lira, yurt ücretini ise 457 lira olarak dikkate aldığı rapor tepki çekmişti.
Son olarak elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağınbın açıklanması bir yandan iyi haber diğer yandan ise kötü haber olarak karşılanmıştı. Bazı kesimler Ocak ayında maaşlara yansıyacak enflasyon farkının çok olmaması için böyle bir kararın alındığını iddia etti.