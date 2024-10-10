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Memur ve emeklinin maaş hesabı sürerken, 'Güzel haber' diye duyuruldu: Mahkemeden TÜİK'e 30 gün süre! Enflasyon...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.10.2024 07:44
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Milyonlarca memur ve emekli 2025 maaş zamları için geri sayıma geçerken, "Ocak'ta memur maaşı ne kadar olacak? 2025 emekli maaşı kaç TL zamlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Gözler bir yandan maaş zamlarını belirleyecek olan enflasyon rakamlarına çevrilirken, tartışmaların odağındaki TÜİK'le ilgili açılan davada, mahkeme '30 gün süre' verdi. Enflasyon hesabında kullanılan tüm belge ve bilgiler mahkemeye sunulacak.

Hem memur hem emekli maaş zamları için gözler ikinci 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Eylül ayı için 2,97 oldu. Enflasyon rakamlarına göre şimdiden milyonlar maaş ve zam hesabı yaparken "Ocak'ta memur maaşı ne kadar olacak? 2025 emekli maaşı kaç TL zamlanacak?" sorularına yanıt aranıyor.

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EMEKLİ ŞİMDİDEN BU ZAMMI GARANTİLEDİ

EMEKLİ ŞİMDİDEN BU ZAMMI GARANTİLEDİ

TÜİK'in açıkladığı enflayon rakamlarına göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Net rakam ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

TÜİK'İN ENFLASYON SEPETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

TÜİK'İN ENFLASYON SEPETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

TÜİK'in maaş zamlarının yüksek olmaması için enflasyon rakamlarını az gösterdiğine dair eleştiriler ve iddialar yıllardır sürerken; haziran ayında uzman doktor muayenesini 33 lira 69 kuruş, ev kirasını 5 bin 845 lira, yurt ücretini ise 457 lira olarak dikkate aldığı rapor tepki çekmişti.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ İÇİN 'ZAM YOK' KARARI OLAY OLDU

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ İÇİN 'ZAM YOK' KARARI OLAY OLDU

Son olarak elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağınbın açıklanması bir yandan iyi haber diğer yandan ise kötü haber olarak karşılanmıştı. Bazı kesimler Ocak ayında maaşlara yansıyacak enflasyon farkının çok olmaması için böyle bir kararın alındığını iddia etti.

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Enflasyon Memur mahkeme maaş emekli tüik
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