Memur ve emeklinin zam hesabı değişti! Enflasyon tahmini sonrası maaş zammı ne kadar olacak? İşçi ve SSK emeklisi dahil milyonların merak ettiği o tablo…

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Önce Ekim ayı enflasyon rakamları ardından da Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmini değişti. Açıklanan son verilerle birlikte memur ve emeklilerin yeni yılda geçerli olacak maaş zammı da netleşmeye başladı. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yılın ikinci yarısında 4 aydaki enflasyon yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranında zam alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. İşte Kasım ayı itibarıyla memur ve emeklilerin zam hesabında son durum...Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır