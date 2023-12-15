Memur ve memur emeklileri dikkat! Cumhurbaşkanı Yardımcısı zam için canlı yayında oran verdi: Yüzde 50 civarında...

Memur ve memur emeklisiyle ilgili şöyle bir durum var. Toplu sözleşme gereği hem alacağı bir zam var hem de alacağı bir enflasyon farkı olacak. Enflasyon beklentimiz yüzde 33'tü. Merkez Bankası onu yüzde 36 olarak revize etti. Biz enflasyon beklentisinin bu oranda olduğu yerde yüzde 50 civarında bir artış yapıyoruz memur ve memur emeklileri için. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabii.