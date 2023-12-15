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Memur ve memur emeklileri dikkat! Cumhurbaşkanı Yardımcısı zam için canlı yayında oran verdi: Yüzde 50 civarında...

15.12.2023 21:55 | Son Güncelleme:
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Yıl sonu geldi, hesap makineleri tekrardan konuldukları raflardan çıktı. Memur, işçi, asgari ücretli, özel sektör çalışanı herkes gözünü yeni yılda yapılacak zam oranlarına çevirdi. Milyonların beklediği oranı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz canlı yayında verdi. Memur ve memur emeklisinin maaşı yeni yılda ne kadar artacak? İşte detaylar...

Milyonlarca çalışan ve emekli için hesap yapma vakti geldi. 1 Ocak itibarıyla bütün kesimler yeni zamlı maaşlarını alacak? Herkes yeni yılda alacağı maaşı merak ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Yılmaz katıldığı canlı yayında oran verdi.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ DİKKAT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT Haber kanalında katıldığı canlı yayında memur ve memur emeklilerinin zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz yeni yılda yapılacak zam oranlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Memur ve memur emeklisiyle ilgili şöyle bir durum var. Toplu sözleşme gereği hem alacağı bir zam var hem de alacağı bir enflasyon farkı olacak. Enflasyon beklentimiz yüzde 33'tü. Merkez Bankası onu yüzde 36 olarak revize etti. Biz enflasyon beklentisinin bu oranda olduğu yerde yüzde 50 civarında bir artış yapıyoruz memur ve memur emeklileri için. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabii.

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Son dönemlerde en önemli adımlarımızdan biri kentsel dönüşüm. Bir taraftan talebi kontrol ederken bir yandan da arzı artırıcı politikalarla konut fiyatlarını ve kiralarını kalıcı düşürme gayretindeyiz.

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asgari ücret Memur Cevdet Yılmaz Zam memur emekli ikramiyesi
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