Memur zammı yetişmedi! 15 Temmuz’da hesaplara geçecekti: Zamlı maaşlar için ek bordro ile ödeme yapılacak…

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan ya da mart, nisan ayında başvuru yapıp bekleyenler temmuz zammı ve refah payı artışından yararlanacak. Memur maaşlarına 8 bin 77 lira ilave artış getiren yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşarak yürürlüğe girecek.
Zam 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak. Temmuz zammıyla oluşan fark bu ay içinde yatırılacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında aylık bağlanan ya da Mart, Nisan'da başvuru yapıp bekleyen herkes temmuz zammı, refah payı artışından yararlanacak.
Sabah'ta yer alan haberde, ilave ödeme adı altında yapılan seyyanen zam, diğer mevzuat uyarınca mali hakların belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dâhil edilmeyecek. Bu ödeme memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.
Kıdem tazminatı hesabında sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak. Kıdem tazminatı yılsonuna kadar tavanı 23 bin 490 lira uygulanacak. Bu artış brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın Temmuz-Aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Örneğin, son iş yerinde 10 yıl hizmeti, 25 bin lira brüt ücreti olan bir çalışan Haziran ayında işten ayrılsaydı 199 bin 828 lira kıdem tazminatı alacaktı. Aynı çalışan ağustos ayında işten ayrıldığında 234 bin 898 lira kıdem tazminatı alabilecek.
EYT kapsamında Mart ayında dilekçe verenler 1 Nisan itibariyle emekliliğe hak kazandı. Emekliye yüzde 25 zamda 4A, 4B, 4C ayırımı bulunmuyor. EYT'liler de dâhil bütün emekliler bu oranda zam alacak. EYT'li olup ister Mart ister Mayıs ayında dilekçe verilsin başvuran herkes temmuz ayındaki emekli maaşı zammı, refah payından yararlanacak. Örneğin, EYT'li olup emekli aylığı 7 bin 550 lira olan 9 bin 437 lira, 8 bin lira 10 bin lira, 8 bin 700 lira 10 bin 875 lira aylık alacak. Kesinlikle EYT'li ayırımı söz konusu olmayacak.
Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 lira) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanma ve ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. Seyyanen zam mali hakların belirlenmesinde hesaba dâhil edilmeyecek.
En düşük emekli aylığı yılbaşına kadar 7500 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 5 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Örneğin kök aylığı 5 bin lira olanın aylığı yüzde 25 zamla 1250 lira artarak 6 bin 260 olacak ama 7500 lira almaya devam edecek. Kök aylığı 7000 lira olan ise yüzde 25 artışla 8750 lira alacak. İster EYT ister SSK, Bağ-Kur kapsamında daha önce emekli olup kök aylığı 7500 liranın altında olanların buna göre hesap yapması gerekiyor. Kök aylıklar e-devletten görülebilir.
En düşük memur emekli aylığı 9 bin 877 liraya çıktı. En düşük emekli aylığı, 2000 öncesi SSK emeklilerinde 7 bin 616 lira, SSK 2000 sonrası 4 bin 720 lira, Bağ-Kur (esnaf) aylığı 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) 4 bin 268 lira oldu.
En düşük emekli aylığı 7500 liraya yükseldiğinde yüzde 75
oranında dul ve yetim aylığı alanlar 5 bin 625 lira, yüzde 50 oranında hissesi
olan 3 bin 750 lira, yüzde 25 hissesi olan da 1875 lira maaş farkı dâhil yeni
ödeme alacak.