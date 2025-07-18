FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verildi! Maaş ödemelerinden emeklilik primine kadar tüm detayları belli oldu...

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurlara yarı zamanlı çalışma düzenlemesini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek. Peki, düzenlemenin içeriği nasıl ve süreç nasıl işleyecek? Yarı zamanlı çalışan memurların maaşları tam mı ödenecek? İşte yeni düzenlemenin detayları...

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verildi! Maaş ödemelerinden emeklilik primine kadar tüm detayları belli oldu...
Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından bir süredir gündemde olan memurların yarı zamanlı çalışma sistemi ile ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın ve erkek memurlara doğum veya evlat edinme sonrasında yarı zamanlı çalışma hakkının verileceğini aktardı.

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verildi! Maaş ödemelerinden emeklilik primine kadar tüm detayları belli oldu... G1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum ya da evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocukları ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilecek. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu düzenleme, ebeveynlerin evlatlarının gelişimine daha fazla zaman ayırmalarına ve aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İMZALADI!

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verildi! Maaş ödemelerinden emeklilik primine kadar tüm detayları belli oldu... G2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen madde kapsamında hazırlanan "Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik", 18 Temmuz 2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

MEMURLAR İÇİN YARI ZAMANLI ÇALIŞMANIN DETAYLARI

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verildi! Maaş ödemelerinden emeklilik primine kadar tüm detayları belli oldu... G3

Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanacak olan memurlar ise maaşlarını tam veya yarım mı alacaklarını merak ediyor. Aynı zamanda yarı zamanlı çalışmanın detayları ile ilgili araştırmalarda sürüyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düzenlemenin ayrıntıları:

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verildi! Maaş ödemelerinden emeklilik primine kadar tüm detayları belli oldu... G4
  • Yönetmeliğe göre, doğum sonrası veya evlat edinme durumunda devlet memurları, çocuk ilkokul çağına başlayana kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek.


  • Bu süreçte memurun kadrosu, derece-kademesi ve unvanı korunacak, maaşı ise çalıştığı süreye göre orantılı şekilde ödenecek. Bununla beraber, emeklilik primleri ve sosyal yardımlar çalışılan süreye göre hesaplanacak.
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verildi! Maaş ödemelerinden emeklilik primine kadar tüm detayları belli oldu... G5
  • Ayrıca görevde yükselme, hizmet içi eğitim ve benzeri özlük haklarına ilişkin uygulamalar da çalışılan süre dikkate alınarak belirlenecek.
  • Yarı zamanlı çalışmaya ilişkin talepler kurumlara yazılı olarak yapılacak. Kurumlar, başvuruyu en geç bir ay içinde sonuçlandıracak. Başvurunun kabul edilmesi durumunda yarı zamanlı çalışmaya geçen memur, çocuğu ilkokula başlayıncaya kadar bu haktan yararlanabilecek.
Anahtar Kelimeler:
Memur Kabine Toplantısı cumhurbaskani recep tayyip erdogan Yarı zamanlı çalışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz'

Ev almak isteyenler için yeni adım! 'Yüzlerin güleceğine eminiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş çıkış! Başdanışmanı duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş çıkış! Başdanışmanı duyurdu

Kredi faizleri düşüyor ama kötü haberi de verdi

Kredi faizleri düşüyor ama kötü haberi de verdi

Memurlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yarı zamanlı çalışma hayata geçiyor

Memurlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yarı zamanlı çalışma hayata geçiyor

Kamu işçisinin zam teklifi açıklanıyor! Saati belli oldu

Kamu işçisinin zam teklifi açıklanıyor! Saati belli oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.