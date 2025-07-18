Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verildi! Maaş ödemelerinden emeklilik primine kadar tüm detayları belli oldu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum ya da evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocukları ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilecek. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu düzenleme, ebeveynlerin evlatlarının gelişimine daha fazla zaman ayırmalarına ve aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.