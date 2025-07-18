Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verildi! Maaş ödemelerinden emeklilik primine kadar tüm detayları belli oldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından bir süredir gündemde olan memurların yarı zamanlı çalışma sistemi ile ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın ve erkek memurlara doğum veya evlat edinme sonrasında yarı zamanlı çalışma hakkının verileceğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum ya da evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocukları ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilecek. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu düzenleme, ebeveynlerin evlatlarının gelişimine daha fazla zaman ayırmalarına ve aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen madde kapsamında hazırlanan "Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik", 18 Temmuz 2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.
Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanacak olan memurlar ise maaşlarını tam veya yarım mı alacaklarını merak ediyor. Aynı zamanda yarı zamanlı çalışmanın detayları ile ilgili araştırmalarda sürüyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düzenlemenin ayrıntıları:
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