Memurların gözü kulağı bu haberde! Kulisler hareketlendi, çalışmalar başladı: Memura büyükşehir tazminatı geliyor, maaş farkı...

Son günlerde memurların gözü kulağı 'Büyükşehirlerde çalışan memurlara büyükşehir tazminatı mı geliyor?' sorusunun yanıtında... AK Parti'nin yerel seçim beyannamesinde bu başlığın da yer alacağı haberi kulisleri hareketlendirdi.
Büyükşehirlerdeki ev kiralarında yaşanan artış herkesin gündeminde. Memurların gözü kulağı kulislerde konuşulan 'Büyükşehir tazminatı'na çevrildi. Ev kiraları son dönemde özellikle büyükşehirlerde katlandıkça katlandı. Son 1 yıl içerisinde sadece İstanbul'daki kira oranları yüzde 77, İzmir'de yüzde 78, Ankara'da yüzde 96 arttı.
Büyükşehirlerde ortalama kira, en düşük memur maaşı olan 32 bin 861 bin TL'nin neredeyse yarısı. Zamların ardından birçok memur daha az kira ödeyebilecekleri illere tayin olmanın yollarını aramaya başladı.
Kulis bilgilerine göre hükümet memurlara 'Büyükşehir tazminatı'nın verilmesini sağlayabilecek bir düzenlemenin çalışmalarına başlandı. Show Haber'in haberine göre AK Parti'nin 30 Ocak'ta açıklayacağı yerel seçim beyannamesinde tazminat konusunda yer ayırması bekleniyor.
Uzmanlara göre eğer bu yönde bir adım atılırsa 30 büyükşehirde çalışan memurların maaşı, küçük illerde çalışan memurların maaşından 5 bin TL fazla olabilir.