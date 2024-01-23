Memurların gözü kulağı bu haberde! Kulisler hareketlendi, çalışmalar başladı: Memura büyükşehir tazminatı geliyor, maaş farkı...

KİRA ORTALAMASI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ YARISI

Büyükşehirlerde ortalama kira, en düşük memur maaşı olan 32 bin 861 bin TL'nin neredeyse yarısı. Zamların ardından birçok memur daha az kira ödeyebilecekleri illere tayin olmanın yollarını aramaya başladı.