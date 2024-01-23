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Memurların gözü kulağı bu haberde! Kulisler hareketlendi, çalışmalar başladı: Memura büyükşehir tazminatı geliyor, maaş farkı...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2024 20:06 | Son Güncelleme:
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Artan enflasyonla birlikte özellikle büyükşehirlerdeki kira artışları gündem olmuştu. Memurlar yaşanan kira artışları sonrasında daha az kira ödeyebilmek için küçük illere gitmenin yollarını aramaya başlamıştı. Kulislerde konuşulanlara göre büyükşehirlerde çalışan memurlar için 'büyükşehir tazminatı' geliyor. AK Parti'nin 30 Ocak'ta açıklayacağı yerel seçim beyannamesinde tazminat konusuna da yer ayırması beklendiği aktarıldı.

Son günlerde memurların gözü kulağı 'Büyükşehirlerde çalışan memurlara büyükşehir tazminatı mı geliyor?' sorusunun yanıtında... AK Parti'nin yerel seçim beyannamesinde bu başlığın da yer alacağı haberi kulisleri hareketlendirdi.


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REKOR ANKARA'DA

Büyükşehirlerdeki ev kiralarında yaşanan artış herkesin gündeminde. Memurların gözü kulağı kulislerde konuşulan 'Büyükşehir tazminatı'na çevrildi. Ev kiraları son dönemde özellikle büyükşehirlerde katlandıkça katlandı. Son 1 yıl içerisinde sadece İstanbul'daki kira oranları yüzde 77, İzmir'de yüzde 78, Ankara'da yüzde 96 arttı.

KİRA ORTALAMASI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ YARISI

KİRA ORTALAMASI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ YARISI

Büyükşehirlerde ortalama kira, en düşük memur maaşı olan 32 bin 861 bin TL'nin neredeyse yarısı. Zamların ardından birçok memur daha az kira ödeyebilecekleri illere tayin olmanın yollarını aramaya başladı.

KULİSLER HAREKETLENDİ! ÇALIŞMALAR BAŞLADI

KULİSLER HAREKETLENDİ! ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kulis bilgilerine göre hükümet memurlara 'Büyükşehir tazminatı'nın verilmesini sağlayabilecek bir düzenlemenin çalışmalarına başlandı. Show Haber'in haberine göre AK Parti'nin 30 Ocak'ta açıklayacağı yerel seçim beyannamesinde tazminat konusunda yer ayırması bekleniyor.

5 BİN TL'YE KADAR...

5 BİN TL'YE KADAR...

Uzmanlara göre eğer bu yönde bir adım atılırsa 30 büyükşehirde çalışan memurların maaşı, küçük illerde çalışan memurların maaşından 5 bin TL fazla olabilir. 

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Memur Kira büyükşehir
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