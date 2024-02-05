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Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat adımı! Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak

05.02.2024 00:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak. Döviz dönüşümlü KKM'de ise tarih uzatıldı. Yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalardaki altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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TCMB'nin konuya ilişkin duyurusu yayımlandı. Buna göre, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak.

Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.

DÖVİZ DÖNÜŞÜMLÜ KUR KORUMALI MEVDUAT'TA TARİH UZATILDI!

DÖVİZ DÖNÜŞÜMLÜ KUR KORUMALI MEVDUAT'TA TARİH UZATILDI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ocak 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyelerle ilgili daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı. TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.

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Merkez Bankası tl kuru kkm ödemeleri
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