Merkez Bankası faiz kararını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen tüm toplantılarda sabit tuttu. Bugün yapılan toplantı sonrası detaylar merak edildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu 2022? Merkez Bankası son dakika faiz kararı yüzde kaç oldu? İşte detaylar... İşte detaylar...