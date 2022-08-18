FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu 2022? Merkez Bankası son dakika faiz kararı yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu 2022? Merkez Bankası son dakika faiz kararı yüzde kaç oldu?

18.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar son dakika açıklamasının ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu 2022? Merkez Bankası son dakika faiz kararı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen tüm toplantılarda sabit tuttu. Bugün yapılan toplantı sonrası detaylar merak edildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu 2022? Merkez Bankası son dakika faiz kararı yüzde kaç oldu? İşte detaylar... İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos Perşembe günü açıklanacak. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Karar TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası Faiz kararı Merkez Bankası faiz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

Yatırımcılar için fırsat oldu! Adeta patlama yaşandı

Yatırımcılar için fırsat oldu! Adeta patlama yaşandı

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni adım!

Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni adım!

Bakan Kirişci duyurdu! 'Sıfır faizli kredi kapsamına alındı'

Bakan Kirişci duyurdu! 'Sıfır faizli kredi kapsamına alındı'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.