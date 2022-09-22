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Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz sabit mi kaldı? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı!

22.09.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararından sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sonrası faiz kararını açıkladı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklama merak edildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz sabit mi kaldı? İşte 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı...

Merkez Bankası faiz kararı merak konusu oldu. 2022'nin dokuzuncu faiz karar metni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz tarafından yayımlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz sabit mi kaldı? İşte 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Eylül 2022 Perşembe (bugün) açıklandı. Para Politikası Kurulu toplantılarında alınan faiz kararı ve faiz karar metni gerekçeleri ile yayımlandı.
Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı sonrası saat 14.00'da yapıldı.
Merkez Bankası faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye indiri. Yüz baz puanlık bir indirim var.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 13,00'ten yüzde 12,00'ye çekildi.
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