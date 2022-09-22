Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz sabit mi kaldı? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı!

Merkez Bankası faiz kararı merak konusu oldu. 2022'nin dokuzuncu faiz karar metni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz tarafından yayımlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz sabit mi kaldı? İşte 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı...