Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz sabit mi kaldı? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı!

Merkez Bankası faiz kararı merak konusu oldu. 2022'nin dokuzuncu faiz karar metni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz tarafından yayımlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz sabit mi kaldı? İşte 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası faiz kararı 22 Eylül 2022 Perşembe (bugün) açıklandı. Para Politikası Kurulu toplantılarında alınan faiz kararı ve faiz karar metni gerekçeleri ile yayımlandı.
Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısı sonrası saat 14.00'da yapıldı.
Merkez Bankası faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye indiri. Yüz baz puanlık bir indirim var.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 13,00'ten yüzde 12,00'ye çekildi.
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