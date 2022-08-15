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Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı tarihi!

15.08.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının belirleneceği PPK toplantısının tarihi ve geçtiğimiz ay sabit bırakılan politika faizinde bu ay verilecek karar şimdiden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?", "PPK toplantısı ne zaman, hangi gün?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen tüm toplantılarda sabit tutulan Merkez Bankası faiz kararı Ağustos'un da ortalarına gelinmesi ile birlikte merak konusu oldu. "2022 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?", "PPK toplantısı ne zaman, hangi gün?" gibi soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 18 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belirlenecek faiz kararı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
Karar TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı. Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
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