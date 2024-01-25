Merkez Bankası kararı sonrası dikkat çeken detay! Uzman isimler açıkladı: 'Ekim ayına kadar...'

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin bu toplantıda yaptığı faiz artışının son artış olabileceğini belirtti. Bundan sonra odak noktasının Bankanın politika faizini yüzde 45 seviyesinde ne kadar koruyacağı olacağını ifade eden Drimal, TCMB'nin devamlılık arz eden bir dezenflasyon süreci ve daha düşük enflasyon beklentileri sağlamak için yılın geri kalanında da politika faizini bu seviyede tutabileceği öngörüsünde bulundu.