Merkez Bankası’ndan mevduat ve kredi faizi açıklaması: En net rakamı verdiler! ‘Risk faktörü’nü işaret etti, ‘Fark devam ediyor…’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Ocak 2023 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özet metnini yayımladı. Metinde parasal sıkılık mesajı verilirken kredi faiz oranları ve mevduat faizlerine ilişkin de detaylı bilgiler paylaşıldı.
Merkez Bankası açıklamasında, “Parasal ve miktarsal sıkılaştırma ile sadeleşme kararlarının etkisiyle kredi faizlerinde gelinen seviyelerin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir” denildi.
Önceki PPK toplantı haftasından bu yana yatay seyreden Türk lirası ticari kredi faizlerinin yüzde 52,9 olarak gerçekleştiği duyuruldu.
Aynı dönemde konut kredisi faizleri ve ihtiyaç kredisi (Kredili Mevduat Hesabı-KMH hariç) faizleri yatay bir görünüm sergiledi. Bu kapsamda 16 Şubat 2024 itibarıyla konut kredisi faizleri 41,0 ve ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 63,4 oldu. Diğer taraftan, taşıt kredisi faiz oranları 2,6 puan azalarak yüzde 44,5 olarak gerçekleşti.
PPK özet metninde mevduat faizi oranlarına ilişkin de açıklama yapıldı. “Parasal aktarım mekanizmasını destekleyici makroihtiyati tedbirlerin etkisi ile geçtiğimiz PPK dönemine göre artan Türk lirası mevduat faizleri 16 Şubat itibarıyla yüzde 47,0 olarak gerçekleşmiştir” denilen özet metninde şunlara dikkat çekildi:
“Diğer taraftan, düşük tutarlı tasarruf mevduatları ile yüksek tutarlı mevduatlara önerilen faizler arasındaki farkın da devam ettiği gözlenmiştir. Söz konusu gelişmelerin yurt içi talepte gözlenen dengelenme süreci üzerindeki etkileri bir risk faktörü olarak yakından takip edilmektedir.”