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Merkez Bankası’ndan mevduat ve kredi faizi açıklaması: En net rakamı verdiler! ‘Risk faktörü’nü işaret etti, ‘Fark devam ediyor…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.02.2024 15:16
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İhtiyaç kredisi, konut, taşıt kredisi ve Türk Lirası Mevduat faizi oranları için Merkez Bankası’ndan açıklama geldi. PPK özet metninde kredi faizlerine ilişkin en net rakamlar ortaya çıktı. Kur Korumalı Mevduat hesaplarında düşüş devam ederken TL mevduat faizleri yüzde 47’ye yükseldi. İhtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 63,4 oldu, Konut kredisi yüzde 41’e çıktı, taşıt kredisi faizleri ise gerileyerek yüzde 44,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Ocak 2023 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özet metnini yayımladı. Metinde parasal sıkılık mesajı verilirken kredi faiz oranları ve mevduat faizlerine ilişkin de detaylı bilgiler paylaşıldı.


Anlık Borsa

TİCARİ KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 53’E DAYANDI

TİCARİ KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 53’E DAYANDI

Merkez Bankası açıklamasında, “Parasal ve miktarsal sıkılaştırma ile sadeleşme kararlarının etkisiyle kredi faizlerinde gelinen seviyelerin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

Önceki PPK toplantı haftasından bu yana yatay seyreden Türk lirası ticari kredi faizlerinin yüzde 52,9 olarak gerçekleştiği duyuruldu.

KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ… İŞTE KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ… İŞTE KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

Aynı dönemde konut kredisi faizleri ve ihtiyaç kredisi (Kredili Mevduat Hesabı-KMH hariç) faizleri yatay bir görünüm sergiledi. Bu kapsamda 16 Şubat 2024 itibarıyla konut kredisi faizleri 41,0 ve ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 63,4 oldu. Diğer taraftan, taşıt kredisi faiz oranları 2,6 puan azalarak yüzde 44,5 olarak gerçekleşti.

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI ARTIYOR

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI ARTIYOR

PPK özet metninde mevduat faizi oranlarına ilişkin de açıklama yapıldı. “Parasal aktarım mekanizmasını destekleyici makroihtiyati tedbirlerin etkisi ile geçtiğimiz PPK dönemine göre artan Türk lirası mevduat faizleri 16 Şubat itibarıyla yüzde 47,0 olarak gerçekleşmiştir” denilen özet metninde şunlara dikkat çekildi:

“Diğer taraftan, düşük tutarlı tasarruf mevduatları ile yüksek tutarlı mevduatlara önerilen faizler arasındaki farkın da devam ettiği gözlenmiştir. Söz konusu gelişmelerin yurt içi talepte gözlenen dengelenme süreci üzerindeki etkileri bir risk faktörü olarak yakından takip edilmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
kredi faizi mevduat faizi
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