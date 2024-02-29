Merkez Bankası’ndan mevduat ve kredi faizi açıklaması: En net rakamı verdiler! ‘Risk faktörü’nü işaret etti, ‘Fark devam ediyor…’

KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ… İŞTE KREDİ FAİZ ORANLARINDA SON DURUM

Aynı dönemde konut kredisi faizleri ve ihtiyaç kredisi (Kredili Mevduat Hesabı-KMH hariç) faizleri yatay bir görünüm sergiledi. Bu kapsamda 16 Şubat 2024 itibarıyla konut kredisi faizleri 41,0 ve ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 63,4 oldu. Diğer taraftan, taşıt kredisi faiz oranları 2,6 puan azalarak yüzde 44,5 olarak gerçekleşti.