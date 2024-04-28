Merkez Bankası'nın adımı sonrası mevduatta vade hesabına dikkat! Uzman isim tek tek açıkladı! 'Yüzde 60'ı aşabilir'

Merkez Bankası Nisan Ayı toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Bankadan, mevduat faizleri için de yeni bir karar geldi. Merkez Bankası'nın adımı sonrası ekonomist Muhammet Bayram, faiz oranının yüzde 60'ları da aşacağını belirtti. Bayram, mevduat faizlerinde vade sayısına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı yükseltildi.

