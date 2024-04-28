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Merkez Bankası'nın adımı sonrası mevduatta vade hesabına dikkat! Uzman isim tek tek açıkladı! 'Yüzde 60'ı aşabilir'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.04.2024 08:14
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Merkez Bankası'nın TL mevduatı destekleyen adımının ardından bankalarda faiz oranı yüzde 60'a dayandı. Yeni adım sonrası yatırımcılar neler bekliyor? Faiz oranı daha da artar mı, vade sayısı en avantajlısı hangisi?

Merkez Bankası Nisan Ayı toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Bankadan, mevduat faizleri için de yeni bir karar geldi. Merkez Bankası'nın adımı sonrası ekonomist Muhammet Bayram, faiz oranının yüzde 60'ları da aşacağını belirtti. Bayram, mevduat faizlerinde vade sayısına da dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı yükseltildi.

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Milliyet'e konuşan Bayram, "Bankalar mevduat faizlerini bir miktar daha yükseltebilir." dedi.

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklamasında ‘sterilizasyon araçları kullanılacak’ demişti."

"Bankaların maliyetleri daha fazla artabilir. Zorunlu karşılıklar artabilir, o nedenle bankalar daha uygun maliyetli para toplamak adına mevduat faizlerini daha da yükselebilir."

"Şu anda bankalarda mevduat faizleri yüzde 60 seviyelerine yaklaştı. Merkez Bankası’nın bir sonraki para politikası kararından sonra mevduat faizlerinin yüzde 60’ın üzerine çıkmasını öngörebiliriz"

"Zaten şu anda KKM’den dönen TL mevduatlara yüzde 75’e varan bir faiz veriliyor."

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