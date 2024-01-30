Merkez Bankası'nın faiz artırımları, kurdaki yükseliş, kripto para düzenlemesi... Cevdet Yılmaz'dan yapısal reform mesajı: 'Daha çok yoğunlaşacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın faiz artışlarıyla ilgili olarak Yılmaz "Bugün geldiğimiz noktada, beklenen enflasyonu baz aldığımızda önemli bir yere geldik. Enflasyondaki süreçler olumlu gerçekleşirse Türkiye farklı bir yere doğru gidecektir. Hedefimiz hem enflasyonu hem de faizi uzun vadede tek rakamlı sayılara düşürmek" dedi.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Kurdaki artışla ilgili olarak serbest kur politikasının izlendiğini ifade eden Yılmaz, kur hedeflerinin olmadığını ifade ederek "Enflasyonun olduğu ortamda nominal kurda bir artış olacaktır" açıklamasını yaptı. Yılmaz, açıklamasının devamında ise kripto para ile ilgili yapılacak düzenlemeye değindi.



