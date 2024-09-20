Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizleri değişti... 500 bin TL'nin getirisi ise merak konusu oldu! İşte bankaların faiz oranları

Vadeler bazında bakıldığında, bir aya kadar vadede faiz oranı yüzde 54,01, üç aya kadar vadede yüzde 60,16, altı aya kadar vadede yüzde 52,10, bir yıla kadar vadede yüzde 50,96, bir yıl ve üzeri vadede ise faiz oranı yüzde 36,37 olarak belirlendi.

TCMB, bankalar tarafından açılan mevduat hesaplarına uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını düzenli olarak açıklıyor.

Ağustos PPK toplantısında yapılan açıklamada ise para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağı belirtilmişti.

