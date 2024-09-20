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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankaların mevduat faizleri değişti... 500 bin TL'nin getirisi ise merak konusu oldu! İşte bankaların faiz oranları

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.09.2024 13:43
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayında da faizi yüzde 50 baz puanda sabit tuttu. Merkez'in bu kararı ekonomi dünyasını şaşırtmazken bankaların mevduat faiz oranları değişti. 1, 3, 6 ay ve 1 yıl ve üzeri vadeler için bankaların sunduğu faiz oranları nedir? Ayrıca, 32 gün vadeli hesapta 1 milyon ve 500 bin liranın getirisi ne kadar oluyor? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), beklentiler doğrultusunda eylül ayında faizi değiştirmeyerek yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

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Para Politikası Kurulu metninde, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" ifadesine yer verildi.

Vadeler bazında bakıldığında, bir aya kadar vadede faiz oranı yüzde 54,01, üç aya kadar vadede yüzde 60,16, altı aya kadar vadede yüzde 52,10, bir yıla kadar vadede yüzde 50,96, bir yıl ve üzeri vadede ise faiz oranı yüzde 36,37 olarak belirlendi.

TCMB, bankalar tarafından açılan mevduat hesaplarına uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını düzenli olarak açıklıyor.

Ağustos PPK toplantısında yapılan açıklamada ise para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağı belirtilmişti.

Ekonomistler ise eylül ayı metni ile önceki metin arasındaki farkı, "Ekimde faiz indirimi olmayacağı" ve "TCMB’nin daha yumuşak bir ton benimsediği" şeklinde değerlendirdi.

Peki, hangi banka ne kadar faiz getirisi sağlıyor? 500 bin lira için 32 gün vadede hangi bankalar ne kadar faiz veriyor ve 32 gün sonunda elde edilen faiz getirisi ne kadar oluyor? İşte bankaların mevduat faizi oranları ve kazançları...

AKBANK

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Getiri: 20 bin 274 lira

Vade Sonu Tutar: 520 bin 274 lira

Anahtar Kelimeler:
faiz Merkez Bankası
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