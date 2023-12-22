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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

22.12.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararı sonrasında bankaların mevduat faizlerinde de artış yaşandı. Son faiz artırımı kararı sonrasında bankalardaki mevduat faizi oranı yüzde 52'yi aştı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Aralık ile biten haftada 270,5 milyar lira artarak 14 trilyon 874,3 milyar liraya yükseldi.

Merkez Bankası, dünkü toplantısında aralık ayı faiz kararını açıkladı. Alınan kararla faizler 250 baz puan artırıldı. Böylece faiz oranları yüzde 42,5'e yükseldi. Kredi kartı faizlerinde ise değişikliğe gidilmedi. Faizlerdeki artışa parelel olarak mevduat faizleri de yüzde 52'yi aştı.


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270 MİLYAR TL'NİN ÜSTÜNDE ARTIŞ

270 MİLYAR TL'NİN ÜSTÜNDE ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 15 Aralık ile biten haftada 270 milyar 540 milyon 819 bin lira artışla 14 trilyon 874 milyar 284 milyon 560 bin liraya yükseldi.

FAİZLER YÜKSELDİ

FAİZLER YÜKSELDİ

Faizlerdeki artışa parelel olarak mevduat faizleri de yüzde 52'yi aştı. Mevduat faizleri yüzde 52,2 seviyesine çıkarken, ticari kredi faizleri yüzde 52,4 seviyesini gördü. İhtiyaç kredisi faizleri de ortalama yüzde 61,7 seviyesine çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,09 yükselişle 8 trilyon 529 milyar 415 milyon 924 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 artarak 5 trilyon 734 milyar 762 milyon 540 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 824 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar 128 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 15 Aralık itibarıyla 327 milyon dolarlık azalış görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
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