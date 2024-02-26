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Merkez Bankası’nın kredi kartı planı ortaya çıktı: Tüm ihtimalleri eleyen seçenek! TÜSİAD ‘Şu an ayrım yapılıyor’ diyerek açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.02.2024 13:46
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Kredi kartı düzenlemesi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. ‘Herhangi bir değişiklik olmyacak’ diyen de var, taksit, kart faizi, limit sınırlaması gelecek diyerek ihtimalleri sıralayan da. Ancak kart kullanımları artarken ortaya atılan son iddia dikkat çekti. Açıklama TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altıntaş’tan geldi. Kredi kartlarında Merkez Bankası’nın limitlerle ilgili bir çalışması olduğunu düşük faizler nedeniyle de kredi kartının kredilendirme aracı olarak kullanıldığına işaret etti

Enflasyonla mücadelede dikkat çekilen kredi kartı harcamaları yükselişini sürdürmeye devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bireysel TL cinsi kredi kartı harcamaları aylıklandırılmış olarak 16 Şubat itibariyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147,2 arttı. Bireysel taksitli kredi kartı harcamaları aynı dönemde yüzde 114,8 artarken taksitsiz kredi kartı harcamalarında artış yüzde 181,9 oldu. Bu artışlara karşılık kredi kartı faizlerine Kasım 2023’ten bu yana politika faizi artışı yansıtılmıyor.

Anlık Borsa

‘TCMB’NİN LİMİTLERLE İLGİLİ ÇALIŞMASI VAR’

‘TCMB’NİN LİMİTLERLE İLGİLİ ÇALIŞMASI VAR’

Ekonomi Gazetesi’ne göre, banka yöneticileri kredi kartlarında yapılması planlanan düzenlemelerin limitlere göre olmasını ve düşük limitli kartlara herhangi bir tedbir getirilmemesi gerektiği görüşünde. Ekonomistler de gelir dağılımı adaletsizliği ve yüksek enflasyon sebebiyle bireysel kredi kartı harcamalarında artışın ihtiyaçtan yaşandığını belirtti.

TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altıntaş Merkez Bankası’nın şu an kredi kartı limitleriyle ilgili bir çalışması olduğunu söyleyerek, “Bu çalışmada limitlerin ne kadarı kredi ne kadarı harcama olarak kullanılıyor onun ayrımı yapılıyor.

Çok yüklü miktarda limitiniz varsa kredi kartını borçlanma aracı olarak kullanıyorsunuz ve üst segmente adım atıyorsunuz. Kredi kartı düzenlemesi yaparken dikkatli olmak lazım.

Anadolu’da bireysel kredi kartlarını kullanarak iş yapan çok büyük bir kesim var. Bu sefer oradaki ticareti vuruyor oluyorsunuz. Atılacak adımların da yaratılan büyük beklentiye karşın zayıf kalacağını düşünüyorum” dedi.

“KART FAİZİNDE NORMALLEŞME GEREKİYOR”

“KART FAİZİNDE NORMALLEŞME GEREKİYOR”

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara da kredi kartı tarafındaki durumun normal olmadığına işaret ederek şöyle konuştu:

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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