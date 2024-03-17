Merkez Bankası kritik kararını açıklayacak! Yabancı bankaların faiz tahminlerini değiştiren 'şubat' detayı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Yerel seçimlerin hemen öncesinde açıklanacak olan karar 21 Mart Perşembe saat 14.00’te duyurulacak. Şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından Deutsche Bank, Bank of America, JPMorgan ve Morgan Stanley'in faiz tahminleri ne oldu?
En son ocak ayında faiz artışı yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son toplantıda faiz artışını pas geçti. Banka faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit tuttu.
Şubat ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubatta yıllık olarak yüzde 67,07 artarak, yüzde 66'lık beklentiyi aştı.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre bankaların beklentileri şöyle:
Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay 500 baz puan faiz artışı yapmasının 'yüksek ihtimal' olduğunu dile getirdi. Faizin yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkabileceğini belirtti.
JPMorgan, enflasyonun da TCMB'nin nisanda politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 50'ye çıkaracağını tahmin etti. ABD'li banka, daha önce TCMB'nin politika faizini yüzde 45'e yükselttiği faiz artışıyla faiz artışı döngüsünü sonlandıracağını öngörüyordu.
Bank of America (BofA) ekonomistleri "Nisan ayında 300-500 baz puanlık bir artırımı mümkün görüyoruz, ancak bu henüz bizim baz senaryomuz değil ve mart ayı enflasyonuna bağlı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.