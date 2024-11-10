Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararını açıklamasının ardından 1 aylık faiz oranları güncellendi. 1 milyon liranın 32 günlük vadede elde edeceği kazanç ise yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı.

İŞTE 1 MİLYON LİRANIN AYLIK GETİRİSİ