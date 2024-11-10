FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.11.2024 08:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararını açıklamasının ardından 1 aylık faiz oranları güncellendi. 1 milyon liranın 32 günlük vadede elde edeceği kazanç ise yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki 1 milyon liranın 32 günlük vadede kazancı ne kadar? Hangi bankanın faiz oranı ne kadar? İşte cevabı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararını açıklamasının ardından 1 aylık faiz oranları güncellendi. 1 milyon liranın 32 günlük vadede elde edeceği kazanç ise yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı.

İŞTE 1 MİLYON LİRANIN AYLIK GETİRİSİ

Önceki İçerik Sonraki İçerik

AKBANK

AKBANK

Faiz Oranı %48

Net Kazanç 37.770,49 TL

Vade Sonu Tutar 1.037.770,49 TL

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %46

Net Kazanç 36.196,72 TL

Vade Sonu Tutar 1.036.196,72 TL

HALKBANK

HALKBANK

Faiz Oranı %42

Net Kazanç 33.049,18 TL

Vade Sonu Tutar 1.033.049,18 TL

ING BANK

ING BANK

Faiz Oranı %52

Net Kazanç 40.918,03 TL

Vade Sonu Tutar 1.040.918,03 TL

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %42

Net Kazanç 33.049,18 TL

Vade Sonu Tutar 1.033.049,18 TL

Anahtar Kelimeler:
faiz banka
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran olayında mahkemeden ara karar çıktı!

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran olayında mahkemeden ara karar çıktı!

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

15 TL'den 5 bin TL'ye çıkacak! Elinizi çabuk tutun, iki ay kaldı

Mourinho çok istemişti! Geldiği gibi gidiyor... Hem de eski takımına

Mourinho çok istemişti! Geldiği gibi gidiyor... Hem de eski takımına

Asgari ücrette orta yol formülü! Milyonlar merak ediyor: İşte en güçlü ihtimal...

Asgari ücrette orta yol formülü! Milyonlar merak ediyor: İşte en güçlü ihtimal...

Asgari ücret zammına 'enflasyon' ayarı! "En az" diyerek rakam verdi

Asgari ücret zammına 'enflasyon' ayarı! "En az" diyerek rakam verdi

'500 yeni araç' iddiası yalanlandı, 'Togg' planı açıklandı

'500 yeni araç' iddiası yalanlandı, 'Togg' planı açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.