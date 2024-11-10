Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararını açıklamasının ardından 1 aylık faiz oranları güncellendi. 1 milyon liranın 32 günlük vadede elde edeceği kazanç ise yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı.
Faiz Oranı %48
Net Kazanç 37.770,49 TL
Vade Sonu Tutar 1.037.770,49 TL
Faiz Oranı %46
Net Kazanç 36.196,72 TL
Vade Sonu Tutar 1.036.196,72 TL
Faiz Oranı %42
Net Kazanç 33.049,18 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.049,18 TL
Faiz Oranı %52
Net Kazanç 40.918,03 TL
Vade Sonu Tutar 1.040.918,03 TL
Faiz Oranı %42
Net Kazanç 33.049,18 TL
Vade Sonu Tutar 1.033.049,18 TL