Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası bankaların kredi faiz oranları dikkat çekti! 300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bugün açıklamıştı. Yılın ilk faiz kararı için PPK, Başkan Hafize Gaye Erkan önderliğinde toplanmıştı. Yapılan toplantıdan faizleri 250 baz puan artırma kararı çıkmıştı. Böylece yüzde 42,5 olan faiz oranı yüzde 45 olmuştu.
Yapılan açıklamada "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadesine yer verilmişti.
MB'nin son faiz kararı sonrasında bankaların krediler için uyguladığı kredi faiz oranları dikkat çekti.
300 bin TL'lik krediye uygulanacak 24 aylık vadede geri ödeme tutarının 690 bin TL olması sosyal medyada gündem oldu.