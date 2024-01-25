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  4. Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası bankaların kredi faiz oranları dikkat çekti! 300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası bankaların kredi faiz oranları dikkat çekti! 300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
25.01.2024 21:50 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası, faiz kararını bugün açıkladı. Yapılan toplantıda faizleri 250 baz puan artırma kararı çıktı. Böylece mevcut faizler yüzde 42,5'ten yüzde 45'e çıktı. Son faiz kararı sonrasında sosyal medyada bir paylaşım dikkat çekti. 300 bin TL'lik bir kredinin 24 ay vadeyle geri ödeme tutarının 690 bin TL olması gündem oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını bugün açıklamıştı. Yılın ilk faiz kararı için PPK, Başkan Hafize Gaye Erkan önderliğinde toplanmıştı. Yapılan toplantıdan faizleri 250 baz puan artırma kararı çıkmıştı. Böylece yüzde 42,5 olan faiz oranı yüzde 45 olmuştu.


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"PARASAL SIKILIK DÜZEYİNE ULAŞILDI"

"PARASAL SIKILIK DÜZEYİNE ULAŞILDI"

Yapılan açıklamada "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadesine yer verilmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

MB'nin son faiz kararı sonrasında bankaların krediler için uyguladığı kredi faiz oranları dikkat çekti.

300 bin TL'lik krediye uygulanacak 24 aylık vadede geri ödeme tutarının 690 bin TL olması sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kredi banka Merkez Bankası
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