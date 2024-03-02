‘Mesai saati kısalacak mı’ derken plan ortaya çıktı! 57 maddelik yol haritasında gözden kaçan detay: Az değil, esnek çalışma geliyor

Çalışma saatleri kısalacak mı? tartışmaları gündemde kalmaya devam ederken şimdi de esnek çalışmada mevzuat değişiyor! Konuya ilişkin detaylar 57 başlıktan oluşan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı’nda yer aldı. Bu kapsamda uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği yapılmasının planlandığı öğrenildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı esnek çalışma modelleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, YOİKK kapsamındaki Kurum, Kuruluş ve STK’lar ile iş birliği yapacak.
Teknik çalışmaların yapıldığı yeni düzenlemede kadınlar, gençler, engelliler başta olmak üzere çalışabilir nüfusun çalışma hayatına kalıcı katılımını sağlamayı teminen Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda yeni nesil esnek çalışma alanlarına yoğunlaşılacak.
YOİKK Eylem Planı’nda yer alan bilgilere göre gerekli düzenlemelerin bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mesai saatlerinin kısalacağı yönündeki iddialara ilişkin yaptığı açıklamasında şunları dile getirmişti:
“Tabii ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip ve her zaman üzerine konuşulacak, 'Daha iyi nasıl yaparız?' diye tartışılacak bir alandır. Bilmenizi isterim ki biz istişare kültürüne önem veren bir hükümet ve bakanlığız.