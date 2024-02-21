Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! Özgür Erdursun çok çarpıcı detayı açıkladı, 70-72 saat…

“Çoğu da fazla mesaisini de almadan bu kadar çalışır. Gerçek bildirimler yapılsa Türkiye dünyada en çok çalışılan ülkedir. Çalışma hayatının içerisinde en çok çalışan, sosyal haklarını alamayan, düşük ücret alan, iyi beslenemeyen, çok borcu olan kişilerin olduğu ülkedir. Çalışanların bu nedenlerle işe konsantre olamaması nedeniyle iş kazalarının en çok olduğu, erken yaşlanmanın da en fazla olduğu ülke Türkiye'dir.”