Mesai saatleri değişiyor! Çalışanları heyecanlandıran iddia sonrası ortaya çıktı! Özgür Erdursun çok çarpıcı detayı açıkladı, 70-72 saat…

Dünyadaki pek çok ülkede uygulanmaya başlanan haftada 4 gün çalışma modeli Türkiye’nin de gündemine geldi. Haftalık 45 saat olan yasal çalışma sürelerinin 35 ya da 40 saate düşürülmesi konusunda tartışmalar devam ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun TÜİK’in verileri ile açıklama yaparak dikkat çeken noktalara değindi.
Almanya’nın 4 gün çalışma modeline geçtiğini anımsatan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Avrupa’daki mesai saatlerinin 36 ila 36,5 arasında olduğunu belirtti. TÜİK’in çalışma saatine ilişkin verilerine dikkat çeken uzman isim, “TÜİK’e göre Türkiye'de ortalama çalışma saati 45 saat yani birebir kanunda ne yazıyorsa çalışma ona çok uygunmuş. Girin bakın. Diyor ki; 45 saat kanunda. Ama bizim ülkemizde 44,5 saat çalışılıyormuş” ifadelerini kullandı.
“Bu bildirilen ama gerçekte şöyle çalışma var. Şu anda Türkiye'de sabah insanlar işe gider hava karardığında evine gelir. Daha çok kış döneminde 10 saat 11 saat yazın 12 saat çalışılır. Haftalık ortalama Türkiye'de 70-72 saattir” şeklinde konuşan Erdursun şunları kaydetti:
“Çoğu da fazla mesaisini de almadan bu kadar çalışır. Gerçek bildirimler yapılsa Türkiye dünyada en çok çalışılan ülkedir. Çalışma hayatının içerisinde en çok çalışan, sosyal haklarını alamayan, düşük ücret alan, iyi beslenemeyen, çok borcu olan kişilerin olduğu ülkedir. Çalışanların bu nedenlerle işe konsantre olamaması nedeniyle iş kazalarının en çok olduğu, erken yaşlanmanın da en fazla olduğu ülke Türkiye'dir.”
Gerçek anlamda çalışma saatlerinin daha uzun olduğunu ve bunun düşürülmesi gerektiğini söyleyen Özgür Erdursun, fazla mesai ücretleri içinse şunları dile getirdi:
“Siz çalışansınız. Yasal hakkınızı alamıyorsunuz. Devletin kurumlarına gidiyorsunuz ve diyor ki; ‘siz çalışırken şikayet ederseniz ben gelirim. O işini denetlerim. İşten ayrıldıktan sonra gidip de Çalışma Bakanlığı’na şikayette bulunursanız, o ne diyor biliyor musunuz? ‘Bizimle alakası yok, gidin dava açın’ diyor.Çalışırken nasıl şikayet edecek işinden olur.