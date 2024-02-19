FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mesai saatleri 40 saate düşecek! Kıdem tazminatı, yıllık izin detayı... Maaşlara nasıl yansıyacak?

Mesai saatleri 40 saate düşecek! Kıdem tazminatı, yıllık izin detayı... Maaşlara nasıl yansıyacak?

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.02.2024 15:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesai saatleriyle ilgili ortaya atılan iddia bugünün gündem maddesi oldu! Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dillendirdiği çalışma saatleri düzenlemesiyle alakalı kanun teklifi yolda. Haftalık çalışma saatlerini içeren kanun teklifinde 45 saatlik çalışma süresinden 40 saate düşüş planlanıyor. 12 ülke arasında Türkiye de var!

21 yılın ardından çalışma mevzuatımızı düzenleyen iş kanununun değişmesi üzerine önemli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda bu çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda adımlar atılacağı konusunda da bilgiler mevcut. Çalışma saatleri, yıllık izin ve esnek çalışma konuları çalışma konularının başında geliyor. Çalışma saati diğer konulara göre çalışanlar arasında daha büyük bir öneme sahip. Zira Türkiye'de haftalık çalışma saatleri 45-48 saate dayanıyor. Peki Avrupa'da durum nasıl? İşte sizler için derlediğimiz Avrupa'da haftalık çalışma saatlerine dair örnekler!

Anlık Borsa

Mesai saatleri 40 saate düşecek! Kıdem tazminatı, yıllık izin detayı... Maaşlara nasıl yansıyacak?

IŞIKHAN DİLLENDİRMİŞTİ: MESAİ SAATLERİ DÜŞEBİLİR

IŞIKHAN DİLLENDİRMİŞTİ: MESAİ SAATLERİ DÜŞEBİLİR

Türkiye'de yapılan düzenlemeyle 35-40 bandına çekilmesi bekleniyor. Bu sürelerle Türkiye'de çalışanlar Avrupa ülkelerine göre 6 saat fazla çalışmış oluyor.


Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Filiz Eryılmaz ve TÜKONFED Sosyal Güvenlik Başkanı Ali Duman, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu:

İŞTE AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İŞTE AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

YUNANİSTAN: 39.7 SAAT

ROMANYA: 39.7 SAAT

BULGARİSTAN: 39.2 SAAT

İSPANYA: 36.5 SAAT

İNGİLTERE: 36.4 SAAT

İSVİÇRE: 36.3 SAAT

İTALYA: 36.2 SAAT

FRANSA: 36.2 SAAT

İSVEÇ: 35.9 SAAT

FİNLANDİYA: 34.9 SAAT

ALMANYA: 34.6 SAAT

HOLLANDA: 32.4 SAAT

"1 SAATLİK İNDİRİM OLABİLİR"

"1 SAATLİK İNDİRİM OLABİLİR"

Ali Duman, çalışma saatlerinin 35-40 saatlere iner mi sorusuna şu değerlendirmede bulundu:


"2003 yılında 48 saatte 45 saate düşürülmüştü. Bu çalışmanın durumu günde 1 saatlik bir indirimi kapsıyor. Fakat TBMM bu teklifi görmeden bunu kesin olarak söylemek mümkün görünmüyor.

TÜM MESLEK GRUPLARI İÇİN 2 GÜN OLACAK MI?

TÜM MESLEK GRUPLARI İÇİN 2 GÜN OLACAK MI?

Resmi olarak bunun öngörülebilen bir durum olmadığını belirtmek gerekir. Haftada 5 güne düşürülürse, 6. gün fazla mesai olarak değerlendirilebilir. Ancak öyle bir şey şu an için aklıma geliyor."

HEM GENEL HEM KADIN İSTİHDAMINA FAYDA SAĞLAYACAK

HEM GENEL HEM KADIN İSTİHDAMINA FAYDA SAĞLAYACAK

Filiz Eryılmaz, kendisine yöneltilen bu durumun ekonomiye nasıl etkisi olacak sorusuna cevaben şu değerlendirmede bulundu:


"Akademik çalışmaların bize söyledi sonuçlara göre, haftalık çalışma saati oldukça yüksek. Hakkaniyet ve adaletli bir sistem için düşürülmesi gerekiyor. Çalışanlar daha az çalışarak iş-yaşam dengelerini çok daha düzgün kurmuş olacaklar. Bu da iş gücü verimliliğini artıran bir sonuç doğuracak. İnsanlar daha az çalışıp daha az yorularak daha konstrasyonlu çalışabilecek. Bu da iş verimini yükseltecek. İkinci bir sonuç ise daha az çalışan işçiler sebebiyle firmalar sermaye yoğun üretime geçmek durumunda kalacak. Bu da halihazırda çalışan emeğin,verimin artırılmasını sağlayacak. İstihdamda var olanlar daha çok istihdamda kalmak için çaba sarf edecekler. Ayrıca hem genel hem de kadın istihdamına da fayda sağlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri kıdem tazminatı yıllık izin
En Çok Okunan Haberler
1 Nisan'da emekliye çifte zam iddiası!

1 Nisan'da emekliye çifte zam iddiası!

21 yıl sonra ilk değişiklik için düğmeye basıldı!

21 yıl sonra ilk değişiklik için düğmeye basıldı!

Uzman isim enflasyonu düşürecek iki reformu açıkladı: Yapılırsa...

Uzman isim enflasyonu düşürecek iki reformu açıkladı: Yapılırsa...

Kademeli emeklilik için Fatih Altaylı o detayı açıkladı

Kademeli emeklilik için Fatih Altaylı o detayı açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.