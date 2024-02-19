Mesai saatleri 40 saate düşecek! Kıdem tazminatı, yıllık izin detayı... Maaşlara nasıl yansıyacak?

21 yılın ardından çalışma mevzuatımızı düzenleyen iş kanununun değişmesi üzerine önemli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda bu çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda adımlar atılacağı konusunda da bilgiler mevcut. Çalışma saatleri, yıllık izin ve esnek çalışma konuları çalışma konularının başında geliyor. Çalışma saati diğer konulara göre çalışanlar arasında daha büyük bir öneme sahip. Zira Türkiye'de haftalık çalışma saatleri 45-48 saate dayanıyor. Peki Avrupa'da durum nasıl? İşte sizler için derlediğimiz Avrupa'da haftalık çalışma saatlerine dair örnekler!
Türkiye'de yapılan düzenlemeyle 35-40 bandına çekilmesi bekleniyor. Bu sürelerle Türkiye'de çalışanlar Avrupa ülkelerine göre 6 saat fazla çalışmış oluyor.
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Filiz Eryılmaz ve TÜKONFED Sosyal Güvenlik Başkanı Ali Duman, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu:
YUNANİSTAN: 39.7 SAAT
ROMANYA: 39.7 SAAT
BULGARİSTAN: 39.2 SAAT
İSPANYA: 36.5 SAAT
İNGİLTERE: 36.4 SAAT
İSVİÇRE: 36.3 SAAT
İTALYA: 36.2 SAAT
FRANSA: 36.2 SAAT
İSVEÇ: 35.9 SAAT
FİNLANDİYA: 34.9 SAAT
ALMANYA: 34.6 SAAT
HOLLANDA: 32.4 SAAT
Ali Duman, çalışma saatlerinin 35-40 saatlere iner mi sorusuna şu değerlendirmede bulundu:
"2003 yılında 48 saatte 45 saate düşürülmüştü. Bu çalışmanın durumu günde 1 saatlik bir indirimi kapsıyor. Fakat TBMM bu teklifi görmeden bunu kesin olarak söylemek mümkün görünmüyor.
Resmi olarak bunun öngörülebilen bir durum olmadığını belirtmek gerekir. Haftada 5 güne düşürülürse, 6. gün fazla mesai olarak değerlendirilebilir. Ancak öyle bir şey şu an için aklıma geliyor."
Filiz Eryılmaz, kendisine yöneltilen bu durumun ekonomiye nasıl etkisi olacak sorusuna cevaben şu değerlendirmede bulundu:
"Akademik çalışmaların bize söyledi sonuçlara göre, haftalık çalışma saati oldukça yüksek. Hakkaniyet ve adaletli bir sistem için düşürülmesi gerekiyor. Çalışanlar daha az çalışarak iş-yaşam dengelerini çok daha düzgün kurmuş olacaklar. Bu da iş gücü verimliliğini artıran bir sonuç doğuracak. İnsanlar daha az çalışıp daha az yorularak daha konstrasyonlu çalışabilecek. Bu da iş verimini yükseltecek. İkinci bir sonuç ise daha az çalışan işçiler sebebiyle firmalar sermaye yoğun üretime geçmek durumunda kalacak. Bu da halihazırda çalışan emeğin,verimin artırılmasını sağlayacak. İstihdamda var olanlar daha çok istihdamda kalmak için çaba sarf edecekler. Ayrıca hem genel hem de kadın istihdamına da fayda sağlayacak.