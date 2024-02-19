Mesai saatleri 40 saate düşecek! Kıdem tazminatı, yıllık izin detayı... Maaşlara nasıl yansıyacak?

HEM GENEL HEM KADIN İSTİHDAMINA FAYDA SAĞLAYACAK

Filiz Eryılmaz, kendisine yöneltilen bu durumun ekonomiye nasıl etkisi olacak sorusuna cevaben şu değerlendirmede bulundu:





"Akademik çalışmaların bize söyledi sonuçlara göre, haftalık çalışma saati oldukça yüksek. Hakkaniyet ve adaletli bir sistem için düşürülmesi gerekiyor. Çalışanlar daha az çalışarak iş-yaşam dengelerini çok daha düzgün kurmuş olacaklar. Bu da iş gücü verimliliğini artıran bir sonuç doğuracak. İnsanlar daha az çalışıp daha az yorularak daha konstrasyonlu çalışabilecek. Bu da iş verimini yükseltecek. İkinci bir sonuç ise daha az çalışan işçiler sebebiyle firmalar sermaye yoğun üretime geçmek durumunda kalacak. Bu da halihazırda çalışan emeğin,verimin artırılmasını sağlayacak. İstihdamda var olanlar daha çok istihdamda kalmak için çaba sarf edecekler. Ayrıca hem genel hem de kadın istihdamına da fayda sağlayacak.