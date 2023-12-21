Mesai saatleri ve günleri değişecek mi? Haftada 4 gün çalışma uygulaması test edildi! İşte sonuçlar…

Mesai saatleri ile ilgili tartışma Türkiye'de süHaftada 4 gün çalışmak uykusuzluk ve stresi azalttı. Portekiz'de Haziran ayında 41 şirkette başlayan pilot uygulama işçi ve işvereni mutlu etti. Amaç iş ile aile arasındaki bağların kuvvetlenmesi ve iş yerindeki verimliliğin artırılmasıydı. Başarılı da oldu öyle ki çalışanların kaygı ve gerginlik düzeyi yüzde 21, yorgunluk düzeyi ise yüzde 23 azaldı.



