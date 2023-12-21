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Mesai saatleri ve günleri değişecek mi? Haftada 4 gün çalışma uygulaması test edildi! İşte sonuçlar…

21.12.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de de tartışılmaya başlayan mesai saatleri ve günleri ile ilgili dikkat çeken bir haber daha geldi. Haftada 4 gün çalışma uygulaması Portekiz'de 41 şirkette bir süre denendi ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Uygulama hem çalışanlar hem de şirketler için verimli oldu. Çalışanlarda stres azaldı, işverenlerin de yüzde 95'i çalışanların veriminden memnun kaldı. İşte haftada 4 gün çalışma uygulaması ile ilgili haberin detayları…

Mesai saatleri ile ilgili tartışma Türkiye'de süHaftada 4 gün çalışmak uykusuzluk ve stresi azalttı. Portekiz'de Haziran ayında 41 şirkette başlayan pilot uygulama işçi ve işvereni mutlu etti. Amaç iş ile aile arasındaki bağların kuvvetlenmesi ve iş yerindeki verimliliğin artırılmasıydı. Başarılı da oldu öyle ki çalışanların kaygı ve gerginlik düzeyi yüzde 21, yorgunluk düzeyi ise yüzde 23 azaldı.


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MESAİ SAATLERİ KISALDI HERKES MEMNUN KALDI

Ev ve işi bir arada yürütmenin zor olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 46'dan yüzde 8'e düştü. Stres ve uykusuzluk sorunları yüzde 21, yalnızlık hissi ise yüzde 14 azaldı. Yüzde 65'i aileleriyle daha fazla vakit geçirdiğini söyledi. Pilot uygulamada yer alan şirketlerin yüzde 95'inin ise 4 gün çalışma uygulamasından memnun olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE’DE 4 GÜN ÇALIŞMA OLUR MU?

TÜRKİYE’DE 4 GÜN ÇALIŞMA OLUR MU?

Haftada 4 gün çalışma uygulaması sorularına yanıt veren ülkemizdeki çalışanlar ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Kanal D muhabirinin ‘kaç gün çalışıyorsunuz?’ sorusuna ‘Haftanın her günü’ şeklinde yanıt veren çalışanlar 4 gün çalışma uygulaması için de “dinlenmek bile yetiyor insana, hani üç gün tatil güzel bir şey… Eşler birbirlerine vakit ayırır, çocuklarıyla ilgilenir, mutlu oluruz! Ailecek vakit geçiririz. Tatilini yaparsın. Gezersin” ifadelerini kullandı.

‘4 gün çalışsaydınız, işe nasıl giderdiniz?’ sorusuna yanıt verenler ise “Sevinçle giderdim. Daha çok bağlı olurduk, iyi bir maaş da alıyorsam hele koşa koşa giderdim büyük ihtimalle. Tabii ki de mutlu giderim öyle dinlendikten sonra 3 gün. Bir de sevdiğim bir işse gayet de güzel olur” şeklinde konuştular.

TÜRKİYE'DE MESAİ SAATLERİ VE GÜNLERİ AVRUPA’YA GÖRE NASIL?

TÜRKİYE'DE MESAİ SAATLERİ VE GÜNLERİ AVRUPA’YA GÖRE NASIL?

Türkiye'de haftalık mesai saatleri Avrupa'ya göre ortalama 6 buçuk saat daha uzun. Türkiye’de istihdamda bulunan işçi ve memurlar haftada ortalama 42.9 saat çalışırken bu süre AB ülkelerinde ortalama 36.4 saat. Türkiye'de haftalık 49 saat veya daha fazla çalışanların oranı da yüzde 28.

MESAİ SAATLERİNE İLİŞKİN TEKLİF TBMM’DE

MESAİ SAATLERİNE İLİŞKİN TEKLİF TBMM’DE

Mesai saatlerine ilişkin muhalefetin TBMM'ye sunduğu haftalık çalışma saatinin 45 saatten 37.5 saate düşürülmesine yönelik teklifin ardından gözler alınacak olan karara çevrildi. Birçok kişi uzun çalışma saatleri nedeniyle sosyallikten uzak bir hayat yaşadığına dair söylemlerini sıklıkla dile getirirken sunulan teklifin TBMM'de kabul edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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çalışma saatleri Portekiz Türkiye mesai ücreti mesai saatleri
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