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Mevduat faizi 22 yılın zirvesinde! Bankada parası olanlar dikkat: 100 bin TL yatıran bir kişi...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.03.2024 16:55
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Bankada parası olan herkesi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. Buna göre bankalarda mevduat faizi 22 yılın zirvesine çıktı. 3 aylık vadeli mevduatta faiz yıllık yüzde 53.25 aşarken kümülatif faiz de yüzde 64.86 oldu. Bu doğrultuda bankada 100 bin TL olan kişi, yüzde 64.86 oranında faiz getirisi elde ederek yıl sonunda 164 bin TL elde etmiş olabiliyor.

Bankalar mevduat faizini 22 yılın zirvesine çıkardı. İşte son oranlar ve bankada 100 bin TL'si olan bir kişinin yıl sonunda elde edebileceği rakam...

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Anlık Borsa

FAİZDE 22 YILIN ZİRVESİ

HaberTürk'te yer alan habere göre; 3 aylık vadeli mevduatta faiz yıllık yüzde 53.25'i aşmış durumda.

Kümülatif faiz ise yüzde 64.86 oldu.

Yine 100 bin TL'sini 3 aylık mevduata bağlayıp yıl boyunca anapara faiz yenilemesi yapan bir mudi, yıl sonunda 164 bin TL elde etmiş oluyor.

Yani yüzde 64.86 oranında bir faiz getirisi sağlamış oluyor.

Mevduat faizi 22 yılın zirvesinde.

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Anahtar Kelimeler:
faiz mevduat banka
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