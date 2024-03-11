Mevduat faizi 22 yılın zirvesinde! Bankada parası olanlar dikkat: 100 bin TL yatıran bir kişi...

Bankalar mevduat faizini 22 yılın zirvesine çıkardı. İşte son oranlar ve bankada 100 bin TL'si olan bir kişinin yıl sonunda elde edebileceği rakam...
HaberTürk'te yer alan habere göre; 3 aylık vadeli mevduatta faiz yıllık yüzde 53.25'i aşmış durumda.
Kümülatif faiz ise yüzde 64.86 oldu.
Yine 100 bin TL'sini 3 aylık mevduata bağlayıp yıl boyunca anapara faiz yenilemesi yapan bir mudi, yıl sonunda 164 bin TL elde etmiş oluyor.
Yani yüzde 64.86 oranında bir faiz getirisi sağlamış oluyor.
Mevduat faizi 22 yılın zirvesinde.