Mevduat faizi tekrar yükselişte! Faiz oranları yüzde 52'yi gördü! İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Elinde Türk lirası bulunan ve bankada parası olanları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası zorunlu karşılıkların banka büyüklüğüne göre bir kısmının bloke olarak tesis edilmesi ile 1 aya kadar vadeli mevduata da faiz uygulanmasını devreye aldı. Karar sonrası mevduat faizleri yükselişe geçti. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...
*Faiz oranı: Yüzde 50
*Net getiri: 119.726 TL
*Vade sonu ödeme: 1.119.726 TL
*Faiz oranı: Yüzde 27
*Net getiri: 64.652 TL
*Vade sonu ödeme: 1.064.652 TL
*Faiz oranı: Yüzde 49.50
*Net getiri: 118.529 TL
*Vade sonu ödeme: 1.118.529 TL
*Faiz oranı: Yüzde 46
*Net getiri: 110.148 TL
*Vade sonu ödeme: 1.110.148 TL
*Faiz oranı: Yüzde 52
*Net getiri: 124.515 TL
*Vade sonu ödeme: 1.124.515 TL