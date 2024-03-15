Mevduat faizi tekrar yükselişte! Faiz oranları yüzde 52'yi gördü! İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Elinde Türk lirası bulunan ve bankada parası olanları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası zorunlu karşılıkların banka büyüklüğüne göre bir kısmının bloke olarak tesis edilmesi ile 1 aya kadar vadeli mevduata da faiz uygulanmasını devreye aldı. Karar sonrası mevduat faizleri yükselişe geçti. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...

