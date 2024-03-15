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Mevduat faizi tekrar yükselişte! Faiz oranları yüzde 52'yi gördü! İşte 1 milyon TL'nin getirisi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.03.2024 10:47
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Elinde Türk Lirası olanlar dikkat! Merkez Bankası'nın bugün uygulamaya geçen kararı sonrası mevduat faizleri yeniden yükselişte. Faiz oranları yüzde 52'yi buldu. 3 aylık mevduatta 1 milyon TL için getiri 124 bin TL'yi aştı.

Elinde Türk lirası bulunan ve bankada parası olanları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası zorunlu karşılıkların banka büyüklüğüne göre bir kısmının bloke olarak tesis edilmesi ile 1 aya kadar vadeli mevduata da faiz uygulanmasını devreye aldı. Karar sonrası mevduat faizleri yükselişe geçti. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...

Anlık Borsa

AKBANK

AKBANK

*Faiz oranı: Yüzde 50

*Net getiri: 119.726 TL

*Vade sonu ödeme: 1.119.726 TL

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

*Faiz oranı: Yüzde 27

*Net getiri: 64.652 TL

*Vade sonu ödeme: 1.064.652 TL

ODEABANK

ODEABANK

*Faiz oranı: Yüzde 49.50

*Net getiri: 118.529 TL

*Vade sonu ödeme: 1.118.529 TL

BURGAN BANK ON PLUS

BURGAN BANK ON PLUS

*Faiz oranı: Yüzde 46

*Net getiri: 110.148 TL

*Vade sonu ödeme: 1.110.148 TL

DENİZBANK

DENİZBANK

*Faiz oranı: Yüzde 52

*Net getiri: 124.515 TL

*Vade sonu ödeme: 1.124.515 TL

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