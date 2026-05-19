FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş gıdaların belli şartlarda satılabileceği, son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satılmasının ise kesinlikle yasak olduğu uyarısında bulunduğu aktarıldı. Bu çerçevede, TETT’si geçmiş gıdaların, diğer gıdalardan net bir şekilde ayrıştırılacak ve özel olarak belirlenen ayrı reyonlarda satışa sunulacağı kaydedildi.

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat
Hande Dağ

Un, çay, makarna, pirinç, bulgur ve kahve gibi uzun ömürlü gıdaların tavsiye edilen tüketim tarihi ile çabuk bozulabilen süt, peynir ve et gibi ürünlerin son tüketim tarihleri ile ilgili tartışmalara açıklık geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat 1

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye'de gıda israfının önüne geçilmesi amacıyla tavsiye edilen tüketim tarihi kapsamındaki gıdaların satışına bazı esneklikler getirilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satılmasının kesinlikle yasak olduğu, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş gıdaların ise belirli şartlarda satılabileceği yönünde uyarı geldiği aktarıldı. Gıda satış yerlerinin bağlı olduğu esnaf birlikleri ve odaların da bu konuda uyarıldığı kaydedildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat 2

İDARİ PARA CEZASI VE ÜRÜNLERE EL KOYMA

Buna göre; yayınlanan genelgede, STT'nin mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa süre içerisinde tehlike oluşturması muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarihi ifade ettiği belirtildi. TETT’nin ise; uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarih olduğu hatırlatıldı. Bu tarihin son tüketim tarihinden farklı olarak gıdanın; tazelik, tat, aroma gibi duyusal özelliklerine dayanarak belirlendiği, STT gibi doğrudan gıda güvenilirliği kriteri olmadığına vurgu yapıldı. STT’si geçmiş gıdaların piyasada bulunması hâlinde, idari para cezası uygulanarak, ürünlere el konulacağı da hatırlatıldı.

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat 3

TETT'Sİ GEÇMİŞ GIDALARIN SATIŞI

Diğer yandan, TETT’si geçmiş gıdaların ise belli şartlarda satılabileceği belirtildi. Bu kapsamda, TETT’si geçmiş gıdaların tüketime uygunluğunun işletme tarafından kontrol edileceği, diğer gıdalardan net bir şekilde ayrıştırılacağı, buna ilişkin bilginin tüketiciye sunulacağı ve bu gıdaların, gıda satış noktalarında özel olarak belirlenen ayrı reyonlarda satışa sunulacağı aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen talimatta, resmî kontrollerde gerekli görülmesi hâlinde mevzuata aykırı olarak satışa sunulduğundan şüphelenilen ürünlerden numuneler alınarak gıda güvenilirliğinin doğrulanması, TETT’si geçmiş gıdaların ayrı reyonlarda satışa sunulduğunun kontrol edilmesi, mevzuata uygun çıkmayan işletme ve ürünlerine gerekli yaptırımların uygulanmasının istendiği kaydedildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyorYüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor
Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: "Yerli projeler geliştirmek milli sorumluluğumuz. Yerli ve milli haberleşme cihazı üretimi de bu anlamda kırmızı çizgimizdir"Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: "Yerli projeler geliştirmek milli sorumluluğumuz. Yerli ve milli haberleşme cihazı üretimi de bu anlamda kırmızı çizgimizdir"

Anahtar Kelimeler:
market satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Yılanlı sahne olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

Yılanlı sahne olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.