Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Un, çay, makarna, pirinç, bulgur ve kahve gibi uzun ömürlü gıdaların tavsiye edilen tüketim tarihi ile çabuk bozulabilen süt, peynir ve et gibi ürünlerin son tüketim tarihleri ile ilgili tartışmalara açıklık geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye'de gıda israfının önüne geçilmesi amacıyla tavsiye edilen tüketim tarihi kapsamındaki gıdaların satışına bazı esneklikler getirilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satılmasının kesinlikle yasak olduğu, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş gıdaların ise belirli şartlarda satılabileceği yönünde uyarı geldiği aktarıldı. Gıda satış yerlerinin bağlı olduğu esnaf birlikleri ve odaların da bu konuda uyarıldığı kaydedildi.

İDARİ PARA CEZASI VE ÜRÜNLERE EL KOYMA

Buna göre; yayınlanan genelgede, STT'nin mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa süre içerisinde tehlike oluşturması muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarihi ifade ettiği belirtildi. TETT’nin ise; uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarih olduğu hatırlatıldı. Bu tarihin son tüketim tarihinden farklı olarak gıdanın; tazelik, tat, aroma gibi duyusal özelliklerine dayanarak belirlendiği, STT gibi doğrudan gıda güvenilirliği kriteri olmadığına vurgu yapıldı. STT’si geçmiş gıdaların piyasada bulunması hâlinde, idari para cezası uygulanarak, ürünlere el konulacağı da hatırlatıldı.

TETT'Sİ GEÇMİŞ GIDALARIN SATIŞI

Diğer yandan, TETT’si geçmiş gıdaların ise belli şartlarda satılabileceği belirtildi. Bu kapsamda, TETT’si geçmiş gıdaların tüketime uygunluğunun işletme tarafından kontrol edileceği, diğer gıdalardan net bir şekilde ayrıştırılacağı, buna ilişkin bilginin tüketiciye sunulacağı ve bu gıdaların, gıda satış noktalarında özel olarak belirlenen ayrı reyonlarda satışa sunulacağı aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen talimatta, resmî kontrollerde gerekli görülmesi hâlinde mevzuata aykırı olarak satışa sunulduğundan şüphelenilen ürünlerden numuneler alınarak gıda güvenilirliğinin doğrulanması, TETT’si geçmiş gıdaların ayrı reyonlarda satışa sunulduğunun kontrol edilmesi, mevzuata uygun çıkmayan işletme ve ürünlerine gerekli yaptırımların uygulanmasının istendiği kaydedildi.