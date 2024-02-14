Mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti, hesaplar değişti! Faiz oranlarında 3 ay detayı, bankada 100 bin TL'si olana getirisi...

MERKEZ BANKASI KARARININ ARDINDAN MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ

Kararın ardından yüzde 38-40 olan TL mevduat faiz oranları hızla 48'lere kadar yükseldi. Bankaların mevduatlar için verdiği ortalama faiz yüzde 43-47’ye çıkarken, bazı bankaların faizi yüzde 48’lere yükselttiği gözlemlendi. Böylece daha önce 100 bin lirasını 32 günlük vadeye koyan bir vatandaş yüzde 40 faizle aylık net 3 bin 322 lira kazanç elde ederken, şimdi yüzde 48 faizle 3 bin 986 liraya çıkarabilecek.