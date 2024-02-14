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Mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti, hesaplar değişti! Faiz oranlarında 3 ay detayı, bankada 100 bin TL'si olana getirisi...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.02.2024 10:21 | Son Güncelleme:
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Elinde Türk Lirası olan vatandaşların merakla takip ettiği mevduat faizi oranlarında değişiklik yaşandı. Ocak ayı itibariyle yüzde 40'lara gerileyen TL mevduat faizlerinde Merkez Bankası sonrası yeniden yükselişe geçti. Peki yeni faiz oranlarının getirisi ne kadar oldu? Faiz oranlarında 3 ay vade detayı, işte bilmeniz gerekenler...

Elinde Türk Lirası olan ve yüksek enflasyona karşı parasının değerini korumak isteyenler yatırım araçlarındaki gelişmeleri yakından incelerken mevduat faizlerinde de yeni bir gelişme yaşandı. Yüzde 40'lara düşen mevduat faizleri Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklara ilişkin kararından sonra mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. En yüksek faiz 3 ay vadeli mevduatlar için verilirken oran da yüzde 48'lere kadar ulaştı.

Keşfet

Artan faizlerle yılbaşından önce TL vadeli mevduat faizleri yüzde 52’lere kadar yükselmişti. Fakat, bankalar yükselen fonlama maliyeti nedeniyle ocak itibarıyla mevduat faizlerini yüzde 40'lara kadar düşürdü.

Merkez Bankası'nın kararıyla mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli Türk Lirası mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına (hesaplardaki para karşılığında Merkez Bankası’nda tutulması gereken paraya) üç ayda bir faiz uygulanacak. Zorunlu karşılıklara uygulanacak maksimum faiz yüzde 36 olarak hesaplanıyor.

Posta'da yer alan habere göre, bankalar, zorunlu karşılıklar için faiz geliri elde etmek istediğinden TL varlıklarını artırma yoluna gitti ve son 10 günde vadeli mevduat faizlerinde ibre tekrar yukarı döndü.

MERKEZ BANKASI KARARININ ARDINDAN MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ

MERKEZ BANKASI KARARININ ARDINDAN MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ

Kararın ardından yüzde 38-40 olan TL mevduat faiz oranları hızla 48'lere kadar yükseldi. Bankaların mevduatlar için verdiği ortalama faiz yüzde 43-47’ye çıkarken, bazı bankaların faizi yüzde 48’lere yükselttiği gözlemlendi. Böylece daha önce 100 bin lirasını 32 günlük vadeye koyan bir vatandaş yüzde 40 faizle aylık net 3 bin 322 lira kazanç elde ederken, şimdi yüzde 48 faizle 3 bin 986 liraya çıkarabilecek.

3 AYLIK HESAP AÇANLARA DAHA YÜKSEK FAİZ

3 AYLIK HESAP AÇANLARA DAHA YÜKSEK FAİZ

Vadeli mevduatta daha önce 32 günlük mevduata yüksek faiz ödenirken şimdi 92 günlük (3 aylık) hesap açanlar daha yüksek faiz alabiliyor. 100 bin lirasını 92 günlük vadeye koyan bir kişi yüzde 48 faizle 11 bin 213 lira kazanç elde edecek. 1 milyon TL'si olanlar için de getiri dikkat çekti. 3 aylık vadede getiri 112 bin TL'yi aştı.

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faiz mevduat Merkez Bankası aylık faiz getirisi oran
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