Mevduat faizleri yeniden yükselişte: Yüzde 50 görüldü! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 100 bin TL'nin getirisi...

Banka faiz oranları ne oldu? Yeni yılla birlikte yüzde 40'lara kadar gerileyen mevduat faizleri son iki haftada toparlanmaya devam ediyor. Mevduat faizlerinde ibre yukarı dönerken bazı bankaların 3 aylık mevduat faizi yüzde 50 oranını gördü. 100 bin TL'nin getirisi 11 bin 973 TL oldu.



