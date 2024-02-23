Mevduat faizleri yeniden yükselişte: Yüzde 50 görüldü! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 100 bin TL'nin getirisi...

Banka faiz oranları ne oldu? Yeni yılla birlikte yüzde 40'lara kadar gerileyen mevduat faizleri son iki haftada toparlanmaya devam ediyor. Mevduat faizlerinde ibre yukarı dönerken bazı bankaların 3 aylık mevduat faizi yüzde 50 oranını gördü. 100 bin TL'nin getirisi 11 bin 973 TL oldu.
*Faiz oranı: Yüzde 47
*Net getiri: 11.254 TL
*Vade sonu ödeme: 111.254 TL
*Faiz oranı: Yüzde 47
*Net getiri: 11.254 TL
*Vade sonu ödeme: 111.254 TL
*Faiz oranı: Yüzde 50
*Net getiri: 11.973 TL
*Vade sonu ödeme: 111.973 TL
*Faiz oranı: Yüzde 46
*Net getiri: 11.015 TL
*Vade sonu ödeme: 111.015 TL
*Faiz oranı: Yüzde 45
*Net getiri: 10.775 TL
*Vade sonu ödeme: 110.775 TL