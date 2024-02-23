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Mevduat faizleri yeniden yükselişte: Yüzde 50 görüldü! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 100 bin TL'nin getirisi...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.02.2024 08:59 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası'nın dün faiz kararını açıklamasının ardından elinde TL olanlar mevduat faizlerindeki değişiklikleri takip etmeye başladı. Garanti Bankası, ING, Denizbank, Akbank, QNB Finansbank gibi birçok bankada TL mevduat faizi oranları belli oldu. İşte bankaların güncel faiz oranları...

Banka faiz oranları ne oldu? Yeni yılla birlikte yüzde 40'lara kadar gerileyen mevduat faizleri son iki haftada toparlanmaya devam ediyor. Mevduat faizlerinde ibre yukarı dönerken bazı bankaların 3 aylık mevduat faizi yüzde 50 oranını gördü. 100 bin TL'nin getirisi 11 bin 973 TL oldu.

Anlık Borsa

İŞTE BANKALARIN 3 AYLIK GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI VE GETİRİLERİ...

AKBANK

AKBANK

*Faiz oranı: Yüzde 47

*Net getiri: 11.254 TL

*Vade sonu ödeme: 111.254 TL

ODEABANK

ODEABANK

*Faiz oranı: Yüzde 47

*Net getiri: 11.254 TL

*Vade sonu ödeme: 111.254 TL

BURGAN BANK ON PLUS

BURGAN BANK ON PLUS

*Faiz oranı: Yüzde 50

*Net getiri: 11.973 TL

*Vade sonu ödeme: 111.973 TL

DENİZBANK

DENİZBANK

*Faiz oranı: Yüzde 46

*Net getiri: 11.015 TL

*Vade sonu ödeme: 111.015 TL

ING BANK

ING BANK

*Faiz oranı: Yüzde 45

*Net getiri: 10.775 TL

*Vade sonu ödeme: 110.775 TL

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faiz mevduat banka mevduat faizi oran
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