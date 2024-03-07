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  4. Mevduat faizleri yükselince yeniden gündeme geldi! Mert Başaran ‘sakın’ diyerek uyardı: 6 ay, 2 yıl, 4 yıl… ‘Kira bile ödemez’

Mevduat faizleri yükselince yeniden gündeme geldi! Mert Başaran ‘sakın’ diyerek uyardı: 6 ay, 2 yıl, 4 yıl… ‘Kira bile ödemez’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.03.2024 10:17
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Türk Lirası mevduat faizi oranlarındaki yükseliş devam ederken ev satıp parayı mevduat faizine yatırmanın mantıklı olup olmadığı tartışması bir kez daha gündeme geldi. Ünlü Ekonomist Mert Başaran, ‘Sakın’ diyerek uyarıda bulundu. Uzman isim, “2 yıl sonra bu aldığı faiz ile kirasını bile ödeyemeyecek duruma gelir. 1-2 yıl geçici saltanat yaşamayın” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yüzde 52'leri aşan mevduat faizi oranları ve KKM'nin sonlanması için atılan adımlar yatırımcıları yeniden Türk Lirası birikimi yapmaya yöneltmişti. Bankaların, en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar da geçen yıl 13 trilyon liraya çıktı. Sektörün 10 büyük bankasının mevduat/katılım fonu toplamı ise 2022 yıl sonuna göre yüzde 69 arttı.

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Anlık Borsa

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI YÜKSELİŞTE

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI YÜKSELİŞTE

Mevduat faizleri geri çekilmenin ardından yeniden yükselişe geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son verilerine göre, Türk Lirası mevduat faizi oranları yüzde 44,08 oldu.

3 aya kadar vadeli mevduat faizleri yüzde 51,86, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi oranları ise yüzde 49,27 olarak kaydedildi.

EVİ SATIP PARAYI FAİZE YATIRMAK MANTIKLI MI?

EVİ SATIP PARAYI FAİZE YATIRMAK MANTIKLI MI?

Peki faizlerin yükseldiği şu dönemde ev satıp parayı mevduat faizine yatırmak mantıklı mı? Merak edilen konuya ilişkin ünlü Ekonomist Mert Başaran’dan çok dikkat çeken bir açıklama geldi.

“2 YIL SONRA KİRAYI BİLE ÖDEYEMEZ”

“2 YIL SONRA KİRAYI BİLE ÖDEYEMEZ”

“Bunu yaptığında belki 6 ay, 8 ay iyi geçinir ama 2 yıl sonra bu aldığı faiz ile kirasını bile ödeyemeyecek duruma gelir” diyen Mert Başaran, “ İlk yıl çok mutlu olur. İkinci yıl suratı asılmaya başlar. Dördüncü yıl aldığı faiz hiçbir şeye yetmez” ifadelerini kullandı.

'SAKIN' DİYEREK UYARDI

'SAKIN' DİYEREK UYARDI

Uzman isim yatırım yapmak isteyenleri uyararak şunları söyledi: 

"Sakın malınızı faize koyup 1-2 yıl geçici saltanat yaşamayın. Çünkü aldığınız faiz parası sizin hakkınız olan para değil, enflasyonun hakkı.

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Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
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