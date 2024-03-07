Mevduat faizleri yükselince yeniden gündeme geldi! Mert Başaran ‘sakın’ diyerek uyardı: 6 ay, 2 yıl, 4 yıl… ‘Kira bile ödemez’

“2 YIL SONRA KİRAYI BİLE ÖDEYEMEZ”

“Bunu yaptığında belki 6 ay, 8 ay iyi geçinir ama 2 yıl sonra bu aldığı faiz ile kirasını bile ödeyemeyecek duruma gelir” diyen Mert Başaran, “ İlk yıl çok mutlu olur. İkinci yıl suratı asılmaya başlar. Dördüncü yıl aldığı faiz hiçbir şeye yetmez” ifadelerini kullandı.