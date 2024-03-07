İhtiyaç kredisi faizleri yükselecek mi? Merkez Bankası’nın kararı tedirgin etmişti: Ekonomist Muhammet Bayram ‘Bankalar artık daha az kredi verecek’ diyerek tek tek anlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası parasal sıkılaşma adımlarına devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşları ilgilendiren çok önemli bir konuda yeni bir adım atıldı. Ticari krediler ve tüketici kredisi için büyümeye sınırlama getirildi. Ticari kredilerde yüzde 2.5 olan büyüme sınırı yüzde 2’ye, ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme yüzde 3’ten yüzde 2’ye düşürülürken taşıt kredilerinde yüzde 2 olan aylık büyüme değişmedi.

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Şu anda bankalarda taşıt ve tüketici kredilerinde aylık faiz oranı 4,24 yıllık faiz oranı ise 50,88 seviyesinde bulunuyor. Konut kredisinde aylık faiz oranı yüzde 3,89 yıllık 46,68 seviyesinde. Ticari kredi faiz oranı ise aylıkta 3,75-4,35 aralığında, yıllıkta 45-52 aralığında seyrediyor. Peki bu yeni düzenleme ne anlama geliyor? İhtiyaç kredi faizleri artacak mı? Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram Merkez Bankası’nın yeni düzenlemesinin detaylarını anlattı.

“BANKALAR ARTIK DAHA AZ KREDİ VERECEK”

Ekonomist Bayram yeni düzenleme ile bankaların daha fazla kredi vermesinin önüne geçilmesinin amaçlandığını dile getirerek, “Bankaların kredi vermemesi ile birlikte piyasada enflasyonist ortamın biraz daha dizginlenmesi amaçlanıyor. Bu kararla birlikte bankalar daha az ticari ve ihtiyaç kredisi verecekler. Sınırın üzerinde kredi verebilirler mi? Evet verebilirler. Ticari kredilerde aylık yüzde 2.5 büyüme oranını geçerlerse daha fazla zorunlu karşılık ayırmak durumunda kalacaklar. Ellerindeki paranın daha fazlasını Merkez Bankası’na verirlerse daha az kredi kullandırabilirler, ellerindeki parayı finansal piyasalarda daha az değerlendirebilirler. Bu da bankaların kârını etkiler. Bankalar bundan sonra daha az kredi vereceklerdir. Yani kredi verme iştahı kapanacaktır” ifadelerini kullandı.

KREDİ FAİZ ORANLARI YÜKSELİR Mİ?

Vatandaşların en çok merak ettiği soruya yanıt veren Bayram, “Kredi büyüme oranında sınırlama kredi faiz oranlarını daha fazla yükseltmez. Yapılan açıklamalarda parasal sıkılaşmanın sonuna gelindiğinden bahsedildi. Ben artık daha fazla faiz artışı beklemiyorum. Merkez Bankası’nın yaptığı açıklama üzerine başka sterilizasyon araçlarının kullanılacağı, piyasadaki fazla paranın sterilizasyon araçları ile birlikte çekileceği belirtilmişti. Bankalara getirilen ticari ve ihtiyaç kredilerindeki büyüme oranı revizasyonu sterilizasyon araçlarının çalıştığını gösteriyor. Faiz artırmak yerine bu araçlar kullanılabilecek ve enflasyonla mücadele devam edecek” diye konuştu.

“KREDİLERE İLAVE TEDBİR GELEBİLİR”

Muhammet Bayram enflasyonda istenilen konuma gelinmesi için kredilere yeni müdahaleler gelebileceğinin altını çizdi. “Zaten piyasada Merkez Bankası tarafından kredi verilmemesi yönünde bir istek var. Kredi verdikçe şirketler ve şahıslar tüketim ve harcamalarını devam ettiriyor. Eğer enflasyon dizginlenmez ise kredilere ilave tedbir gelebilir ve kredi çekmek daha zor hale gelebilir” dedi.

TÜKETİMİ KISMAYA DÖNÜK ALINAN BİR KARAR MI?

“Bu karar enflasyon ile mücadele kapsamında tüketimi kısmaya yönelik bir karar. Talebi kontrol altına almakla enflasyon dizginlenemiyor arz tarafı da burada kontrol altına alınmalıdır” diyen uzman isim, “Arz tarafındaki fiyat artışı kısılabilirse enflasyon ile mücadele tam anlamıyla yapılabilir” ifadelerini kullandı.







