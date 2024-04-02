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Mevduat faizlerinde yükseliş hız kesmedi! Kritik sınır aşıldı: Faiz oranları ve getirilerde yeni tablo

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.04.2024 13:55
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Merkez Bankası'nın 'sürpriz' faiz artırımı kararının ardından yükselen mevduat faizlerinde ibre yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Bankalar faiz oranlarını yeniden güncelledi. Mevduat faizinde yüzde 58 görüldü. Banka banka mevduat faizi oranları ve getirileri...

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen mevduat faizleri yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Faizlerde yüzde 56 bandı da aşıldı ve yüzde 60'a dayandı. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 3 aylık vadede 1 milyon TL'nin getirisi...


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Banka banka faiz oranları ve net getirileri

AKBANK

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 58

Net getiri: 138.882 TL

Vade sonu ödeme: 1.138.882 TL

ODEABANK

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 56

Net getiri: 134.093 TL

Vade sonu ödeme: 1.134.093 TL

BURGAN BANK ON PLUS

BURGAN BANK ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 52

Net getiri: 124.515 TL

Vade sonu ödeme: 1.124.515 TL

DENİZBANK

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 56

Net getiri: 134.095 TL

Vade sonu ödeme: 1.134.093 TL

EN PARA

EN PARA

Faiz oranı: Yüzde 54.50

Net getiri: 130.501 TL

Vade sonu ödeme: 1.130.501 TL

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