Mevduat faizlerinde yükseliş hız kesmedi! Kritik sınır aşıldı: Faiz oranları ve getirilerde yeni tablo

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen mevduat faizleri yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Faizlerde yüzde 56 bandı da aşıldı ve yüzde 60'a dayandı. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 3 aylık vadede 1 milyon TL'nin getirisi...
Faiz oranı: Yüzde 58
Net getiri: 138.882 TL
Vade sonu ödeme: 1.138.882 TL
Faiz oranı: Yüzde 56
Net getiri: 134.093 TL
Vade sonu ödeme: 1.134.093 TL
Faiz oranı: Yüzde 52
Net getiri: 124.515 TL
Vade sonu ödeme: 1.124.515 TL
Faiz oranı: Yüzde 56
Net getiri: 134.095 TL
Vade sonu ödeme: 1.134.093 TL
Faiz oranı: Yüzde 54.50
Net getiri: 130.501 TL
Vade sonu ödeme: 1.130.501 TL