Mevduat faizlerinde yükseliş hız kesmedi! Kritik sınır aşıldı: Faiz oranları ve getirilerde yeni tablo

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen mevduat faizleri yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Faizlerde yüzde 56 bandı da aşıldı ve yüzde 60'a dayandı. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 3 aylık vadede 1 milyon TL'nin getirisi...



