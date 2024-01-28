Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi: Yüzde 40...

Yüksek enflasyon karşısında parasını korumaya çalışan yatırımcılar farklı yatırım araçlarını denerken mevduat faizlerindeki değişiklikler de takip edilmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Ocak ile biten haftaya yönelik para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre 1-3 ay arası mevduata verilen faiz oranı 6 hafta sonra ilk kez yüzde 50'nin altına düştü. Peki mevduat faizlerindeki düşüşün sebebi ne, düşüşler devam edecek mi? Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Mayıs ayına kadar enflasyon yüksek devam edecek. Buna paralel olarakta mevduat faizlerinin yüzde 40'ın altına düşeceğini sanmıyorum ve yüzde 40-50 aralığında seyredeceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı. İşte detaylar...

