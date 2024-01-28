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Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk! Uzman isim oran ve tarih verdi: Yüzde 40...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.01.2024 11:25 | Son Güncelleme:
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Bankaların mevduat hesapları için verdiği faiz oranlarında düşüş yaşanırken yatırımcılar mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni merak ediyor. Faiz oranlarındaki bu düşüş sürecek mi? Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu düşüşün nedenini anlattı. Mevduat faizleri için oran ve tarih verdi.

Yüksek enflasyon karşısında parasını korumaya çalışan yatırımcılar farklı yatırım araçlarını denerken mevduat faizlerindeki değişiklikler de takip edilmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Ocak ile biten haftaya yönelik para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre 1-3 ay arası mevduata verilen faiz oranı 6 hafta sonra ilk kez yüzde 50'nin altına düştü. Peki mevduat faizlerindeki düşüşün sebebi ne, düşüşler devam edecek mi? Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Mayıs ayına kadar enflasyon yüksek devam edecek. Buna paralel olarakta mevduat faizlerinin yüzde 40'ın altına düşeceğini sanmıyorum ve yüzde 40-50 aralığında seyredeceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı. İşte detaylar...

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MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, mevduat faizlerinin seyrine ilişkin Cumhuriyet gazetesinden Remzi Akkök'e değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Şenol Babuşcu, mevduat faizlerinde düşüş görülmesinin en büyük nedeni olarak bankalarda likidite fazlasını işaret etti. Babuşcu, "En önemli neden bankaların fonlama ihtiyacının azalması. Ayrıca kredi talebi de sınır olunca bankaların mevduata ihtiyacı geriledi" şeklinde konuştu.

KREDİ KARTLARINA DÜZENALEME SİNYALİ ETKİSİ

KREDİ KARTLARINA DÜZENALEME SİNYALİ ETKİSİ

Merkez Bankası'nın ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çekmesinin ise mevduat faizlerine etkisi üzerine ise Şenol Babuşcu, "250 baz puanlık artış kararı mevduat faizlerine sınırlı ölçüde yansıyacaktır. Mevduat faizlerinde belki 1-2 puanlık artışlar görülebilir" dedi.

Babuşcu, Para Politikası Kurulu (PPK) raporunda yer alan, 'Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı' ifadelerine ilişkin ise artık TCMB tarafından kredi kartlarına yönelik düzenlemeler beklediğini ifade etti. Babuşcu "Kredi kartlarıyla beraber mevduatın bankalara olan maliyetini etkileyecek zorunlu karşılık gibi uygulamalar ve kredi kısıtlamaları şeklinde tedbirler görebiliriz" diye konuştu.

"YILIN ORTASINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞLER GÖRÜLEBİLİR"

"YILIN ORTASINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞLER GÖRÜLEBİLİR"

2024'ün ortasından itibaren ise vadeli mevduat faiz oranlarında düşüş trendinin görülebileceğini belirten Prof. Dr. Şenol Babuşçu, şunları kaydetti:


"Mayıs ayına kadar enflasyon yüksek devam edecek. Buna paralel olarakta mevduat faizlerinin yüzde 40'ın altına düşeceğini sanmıyorum ve yüzde 40-50 aralığında seyredeceğini düşünüyorum. Mayıstan sonra ise özellikle haziran ve temmuz aylarından itibaren bir miktar düşüşler görülebilir."

Merkez Bankası ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 olurken Babuşcu, bu yıl mevduat faizlerinin reel getiriyi bir miktar da olsa sağlayabileceğini belirtti.


Mayıs ayından sonra baz etkisiyle enflasyonun düşmesiyle birlikte mevduat faizlerinin de yıllık TÜFE'nin 1-2 puan üzerinde seyredebileceğini belirterek, "Vadeli mevduat faiz oranları bu yıl enflasyonun 1-2 puan üzerinde olabilir. Ama reel getiriyi yeterince sağlamayacaktır. Enflasyonun ise anket sonuçlarının üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Yıl sonu yüzde 45-50 arası enflasyona karşı mevduat faizleri de yüzde 40-50 aralığında değişkenlik gösterecektir" dedi.

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