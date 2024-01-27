MHP’den Meclis’te İntibak Yasası sesleri! 2000 sonrası SSK emeklileri bunu bekliyordu: SGK Uzmanı Özgür Erdursun 3 aşamalı o formülü anlattı

En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. SSK Bağ-Kur emekli maaşı zammı da yüzde 49,25’e yükseltildi. Böylece 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 4.721,80 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık 7.047 lira olurken, bu rakam Hazine desteği ile 10.000 liraya tamamlanacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 7.616,48 kuruş olan aylık 11.367 liraya yükseldi. Böylece emekli kök aylığı arasında 4.320 liralık fark oluştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu’nda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için yaptığı konuşmasında 2000 öncesi ve sonrasında emekli olanların emekli maaşı farkı için intibak çağrısında bulundu. Kalaycı şunları kaydetti:
“Milliyetçi Hareket Partisi olarak sosyal güvenlik sisteminde sigortalılar arasında her bakımdan norm ve standart birliğinin sağlanması, tüm emeklilerin maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi, emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesi ve mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin yapılması, ayrıca emekli aylıklarındaki artışların genel enflasyon endeksi yerine bu kesimin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel bir endekse göre yapılması görüşündeyiz.”
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun prim gün sayısının emeklilikteki önemine işaret ederek şöyle konuştu:
“Yatırılan primler emekli aylığını belirlemeli, çok günü olan kişi daha fazla aylık almalı. Çünkü kayıtdışılığı özendirici bir emekli aylığı hesaplama sistemi var. Bu böyle gitmez. Emekli aylıklarına intibak yapılacak.
AK Parti 2011 yılında 2000 yılına kadar olan emekli aylıklarına intibak yaptı. Ve emekli aylıkları 350 liraya kadar arttı. 2011 yılının 350 lirası bugünün 8 bin, 10 bin lirasına tekamül eder. Artış ise tek bir seferde oldu.”