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Milyonlar araştırıyor! TOKİ ucuz konut başvuruları E-devlet'ten nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar

14.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ sosyal konut projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan detaylarını duyurduğu projede başvurular bugün başladı. Erdoğan’ın açıklamalarıyla vatandaşlar 'TOKİ başvuruları nereye yapılacak?' sorusunu araştırmaya başladı. Başvurular 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank şubeleri ve e-devlet üzerinden alınacak. Peki e-Devlet üzerinden sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor? İşte adım adım e-Devlet üzerinden başvurusu...

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) projesiyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Projeye başvuruların bugün itibariyle başladığı duyuruldu. Yoğun bir ilginin olduğu projeye Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yanı sıra e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınıyor. Sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce vatandaş başvuru yapmak için bankalar önünde kuyruk oldu. Öte yandan bazı vatandaşla ise e-Devlet üzerinden başvuru yapmayı tercih etti. TOKİ'nin sosyal konut projesine e-devlet üzerinden nasıl başvurulur? İşte aşama aşama e-devlet üzerinden sosyal konut başvurusu.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti bölümünden yapılabilecek.

SON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut sayısına başvuranların sayısı belli oldu! E-Devlet TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? T.C kimlik numarasına dikkatSON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut sayısına başvuranların sayısı belli oldu! E-Devlet TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? T.C kimlik numarasına dikkat

Başvuru için e-devlet sitesine giriş yapılarak, arama kısmından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sayfasına girilir. Konut Başvurusu seçilir. Açılan sayfada başvuru bilgilendirme formunu okunduktan sonra Devam et butonuna tıklanır. Ardından gelen sayfanın sağ üst kısmında yer alan "yeni başvuru" seçeneğine tıklanır.
Ardından gelen sayfada varsa mevcut başvurular görüntülenir. Yeni başvuru için sağ üst kısımında yer alan Yeni Başvuru seçeneğine tıklanarak başvuru aşamasına geçilir.
Başvurunun ilk adımı olarak tercih edilen sosyal konut projelerinden, başvurulmak istenen proje seçilir ve sayfanın alt kısmında bulunan `Devam et` butonuna tıklanır.
Proje seçildikten sonra gelen adım ise konut tipi seçimidir. Burada konut tipi seçildikten sonra işleme devam edilir.
Başvurunun 3. adımında `Bilgilendirme ve Onay` sayfası açılıyor. Bu sayfadaki bilgileri kontrol edip, bilgilendirme metnini dikkatlice okuduktan sonra alt kısımda yer alan `Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum...` şeklinde devam eden alan işaretlenerek bir sonraki aşamaya geçilir.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet TOKİ başvuru
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