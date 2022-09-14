Milyonlar araştırıyor! TOKİ ucuz konut başvuruları E-devlet'ten nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) projesiyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Projeye başvuruların bugün itibariyle başladığı duyuruldu. Yoğun bir ilginin olduğu projeye Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yanı sıra e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor. Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınıyor. Sosyal konut projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce vatandaş başvuru yapmak için bankalar önünde kuyruk oldu. Öte yandan bazı vatandaşla ise e-Devlet üzerinden başvuru yapmayı tercih etti. TOKİ'nin sosyal konut projesine e-devlet üzerinden nasıl başvurulur? İşte aşama aşama e-devlet üzerinden sosyal konut başvurusu.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti bölümünden yapılabilecek.