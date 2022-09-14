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  4. SON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! E-Devlet TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? İşte yol haritası...

SON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! E-Devlet TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? İşte yol haritası...

14.09.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı TOKİ sosyal konut projesinde! Son dakika: TOKİ ucuz konut projesine başvurular başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada başvuruların Ekim ayının sonuna kadar devam edeceğini duyurmuştu. 2+1 daireler 608 bin TL'ye 3+1 daireler ise 850 bin TL'ye satılacak. Vade ise 240 ay olacak. Aylık ödeme planı da belli oldu.

SON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut için başvurular başladı! E-Devlet TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır? İşte yol haritası...

Son dakika haberi: TOKİ ucuz konut projesinde tüm detaylar belli oldu! İstanbul'un Silivri, Tuzla, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde yapılacak ucuz konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca Halkbank ve Ziraat Bankaları şubelerindne de başvurular alınıyor. Başvuru bedeli 1.000 TL'den 500 TL'ye düşürüldü. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: TOKİ UCUZ KONUT PROJESİNDE AYLIK TAKSİTLER BELLİ OLDU!

Bakanlık, beş senede toplam beş yüz bin konut yapmayı hedefliyor. 2+1 konutlar için aylık 2.280 TL, 3+1 TL konutlar için ise 3.187 TL'den başlayan takistler olacak. Taksit ödemeleri sözleşmeler imzalanınca başlayacak.

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E-DEVLET 2022 TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar gerekli şartları karşılayıp karşılamadıklarını kontrol ettikten sonra e-Devlet üzerinden TOKİ ucuz konut başvurusu yapabilecek. E-devlet üzerindeki arama sekmesine TOKİ konut yazdığınız takdirde başvuru ekranına yönlendirileceksiniz.

E-DEVLET TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

2+1 dairelerin fiyatı 608 bin TL oldu! Toplam 850 bin TL fiyata sahip 3+1 dairelerin ödemesi 3.187 TL'den başlayan taksitler şeklinde olacak. 240 ay vade olacak.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERE UCUZ KONUT YAPILACAK?

TOKİ'nin İstanbul'un hangi ilçelerinde proje kapsamında ev yapacağı da netleşti. TOKİ'nin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'de toplam 28 bin 340, Çatalca 'da 540, Silivri'de 200 ve Tuzla'da 20 bin 920 konut yapılacak.

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KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama,
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,
  • Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,
  • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
SON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi il ve ilçelere yapılacağı belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... (TAM LİSTE)SON DAKİKA: Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi il ve ilçelere yapılacağı belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... (TAM LİSTE)

SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,
  • Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması,
  • Başvuru Bedeli: 2.000 TL
  • Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

KONUT ARSASI BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olması,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
  • Yoksul ve dar gelirli olmak.
  • Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
  • 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.
  • Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması
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