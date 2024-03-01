Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Gözden kaçan 15 gün detayı: Paranızı çekmezseniz SGK'ya iade edilecek!

İşçinin iş kazası, meslek hastalığı, analık ya da hastalık sebebiyle çalışamaması halinde, geçici iş göremezlik durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından rapor parası (iş göremezlik parası) ödeniyor. İşletmelerin bir kısmı da söz konusu çalışılamayan günler için maaştan kesinti yaparak, çalışanını SGK’dan alacağı ödenekle eksiği tamamlamaya yönlendiriyor.

DİKKAT PARANIZ SGK'YA İADE EDİLEBİLİR

İki günden fazla iş göremezlik raporu alan pek çok kişi iş göremezlik parası almaya hak kazanıyor. Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılıyor. Ücreti 2 ay içinde hesaptan almayanların parası ise SGK'ya iade ediliyor.



