Milyonlarca emekli bekliyordu! Memur emeklilerinin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL! Hangi emekli, ne kadar maaş alacak?

2.5 milyona yakın memur emeklisi 19.3 milyar lira tutarındaki zam farklarını 26 Ocak tarihi itibariyle almaya başladı. En düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liraya çıkarken 4 bin 864 liralık fark hesaba geçecek. 3 aylık fark alana en az 14 bin 592 lira ödenecek. İşte detaylar...

