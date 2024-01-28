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Milyonlarca emekli bekliyordu! Memur emeklilerinin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL! Hangi emekli, ne kadar maaş alacak?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.01.2024 07:31 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca memur emeklisinin beklediği zam farkları 26 Ocak itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. En düşük memur aylığı 14 bin 741 TL'ye yükseldi. Oluşan zam farkları ödemeleri başladı. Peki hangi emekli, ne kadar maaş alacak?

2.5 milyona yakın memur emeklisi 19.3 milyar lira tutarındaki zam farklarını 26 Ocak tarihi itibariyle almaya başladı. En düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liraya çıkarken 4 bin 864 liralık fark hesaba geçecek. 3 aylık fark alana en az 14 bin 592 lira ödenecek. İşte detaylar...

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Ocak ayı emekli ve memur için zam ayı oldu. SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı zam oranı, memur emeklisinin alacağı zam oranu yüzde 49.25'e yükseltildi.

Memur emeklilerinin zam farkları hesaplara yatmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklilerinin gözü ise şubatın ilk haftasında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında çalışma yapıldı.

Maaş zam oranları eşitlendi. 2.5 milyon memur emeklisi zam farklarını almaya başladı.

En düşük memur aylığı 14 bin 741 liraya yükselmişti. Bu da en düşük emekli aylığı alan memur emeklisinin 4 bin 864 lira fark alacağı anlamına geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Memur Zam emekli
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