Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam için gözler Kabine'de! Toplantı tarihi netleşti

2024 yılındaki en düşük emekli maaşı için gözler 16 Ocak Salı günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığına yüzde 37,57'nin üzerine yapılacak olan ek zam için çeşitli senaryolar mevcut. En düşük emekli aylığı düzenlemesi için yürütülen çalışmalar toplantıda Erdoğan'a sunulacak.





Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açtı.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde. En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak.

Alternatifleri ile 11-12 bin TL arasında olması beklenen 2024 emekli taban maaşı rakamının Kabine Toplantısı’nda kesinleşerek, akabinde Meclis’e iletilmesi bekleniyor.