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Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam için gözler Kabine'de! Toplantı tarihi netleşti

15.01.2024 19:25 | Son Güncelleme:
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Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda milyonlarca kişinin beklediği emekli maaşına ek zam rakamı da görüşülecek. Refah payı, seyyanen zam ve emekli kök maaş düzenlemesi alternatiflerinin de masaya yatırılacağı toplantıda, 2024 yılı için en düşük emekli maaşının belirlenmesi bekleniyor. Kabine'de kesinleşen emekli taban maaşı daha sonra Meclis'e iletilecek.

2024 yılındaki en düşük emekli maaşı için gözler 16 Ocak Salı günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığına yüzde 37,57'nin üzerine yapılacak olan ek zam için çeşitli senaryolar mevcut. En düşük emekli aylığı düzenlemesi için yürütülen çalışmalar toplantıda Erdoğan'a sunulacak.

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Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açtı.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü hükümetten gelecek ek zam haberinde. En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında gündemde olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak.
Alternatifleri ile 11-12 bin TL arasında olması beklenen 2024 emekli taban maaşı rakamının Kabine Toplantısı’nda kesinleşerek, akabinde Meclis’e iletilmesi bekleniyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak SSK emekli maaşı ödemeleri için sadece 2 günlük süre kaldı.
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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Kabine Toplantısı Zam
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