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  4. Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! AYM'den yeni ikramiye kararı

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! AYM'den yeni ikramiye kararı

19.01.2024 08:19 | Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesi milyonlarca memuru ilgilendiren bir karara imza attı. AYM, memur ikramiyelerine ilişkin kararında yüzde 2 barajına dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etti.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yapılan başvuruyu görüşerek karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, Kanunun 11. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirilen ek 4. maddesinde yer alan "yüzde 2" ibaresini iptal etti.

Buna göre, kamu görevlilerine, toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye olarak kaydeden sendikalara üye olma koşuluyla toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören düzenleme Anayasa'ya aykırı bulundu.

Yüksek Mahkemenin iptal kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

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Memur aym ikramiye karar yeni
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