Kredi kullanacakları ilgilendiriyor! 1 Ekim'den itibaren hepsi değişecek...

Tüketiciler için yeni dönem 1 Ekim'den itibaren başlayacak. Yeni tüketici düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle kredi hayatımızda birçok şey değişecek. Yeni kanun gereği, tüketici ve konut kredileri verilirken krediyle ilgili olmayan sigortalar, yan finansal ürün ve hizmetler yasak olacak. Tüketicilerin e-ticaret alışverişlerinde taraf olduğu mesafeli sözleşmelere ilişkin aracı hizmet sağlayıcılar, tüketicilerin bildirim ve taleplerini ileterek takip edebilecekleri kesintisiz bir sistem kurulacak. Özel servis istasyonlarına "yetkili servis istasyonu" algısı oluşturacak şekilde hizmet vermelerinin önlenmesi için fiş, tabela ve broşür gibi her türlü tanıtım ve faaliyetlerinde "özel servis" ibaresi kullanma zorunluluğu getirilecek. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Devre tatiline ilişkin düzenlemeler, kanunun yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi. Kanundaki hükümlerin büyük bölümü ise 1 Ekim'den itibaren uygulamaya konulacak. Nisandan sonra bunlara ilişkin bazı ikincil düzenlemeler de yapıldı. Kanunla gelen yeni düzenlemeler şunlar:

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin temerrüde düşmesi halinde, tüketiciler lehine düzenleme yapıldı. Tüketicilerin temerrüde düşmesi halinde tüm borcun talep edilebilmesi hususunda sözleşme bedelinin dikkate alınması sağlanarak, ödeme güçlüğüne giren tüketicinin tüm borcunu ödemesinin daha geç talep edilmesi sağlandı.

​​​​​​​Tüketicilerin, tüketici kredisi sözleşmelerinde 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sadece krediden yararlanılan döneme ilişkin faizi ödeyerek kapatabilecekleri kredi borçlarında, bu cayma hakkının kullanılmaması nedeniyle faize ilave olarak ödedikleri ücret ve komisyonların maliyetine katlanmaları önlenecek.

​​​​​​​Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli sözleşmelerde yapılan faiz oranı indirimin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırıldı. Akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda da bu değişikliğin tüketiciye bildirildiği döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren uygulanabilmesine imkan sağlandı.