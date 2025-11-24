FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi: Yediemin 'araç mezarlığı'na döndü!

Antalya'da yediemin otoparkı, çürümeye terk edilen araçlar nedeniyle 'araç mezarlığı'na döndü. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Bizde motosikletlerle beraber 2 bin 500 araç var. Bunların içerisinde 20 seneyi aşkındır satılmayı bekleyenler var" dedi.

Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi: Yediemin 'araç mezarlığı'na döndü!

Antalya'da farklı nedenlerle trafikten menedilen binlerce motosiklet ve otomobil, yediemin otoparklarına çekiliyor. Farklı marka ve modellerle dolu olan otoparklarda binlerce araç çürümeye terk edildi. Bir süre sonra icradan satışının yapılması gereken araçlardan bazıları, 20 yıla yakın süredir otoparklarda satış için bekliyor.

Kaynak: DHA

Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi

Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi: Yediemin 'araç mezarlığı'na döndü! G1

Uzun süredir bekleyen araçların büyük bölümü çürüyerek, ekonomik değerini tamamen kaybetti. Uzun bekleme süreleri nedeniyle maddi değerleri, otopark ücretini, borcun faizini bile karşılayamayacak duruma gelen araçlar arasında; maddi değeri yüksek lüks araçlar da bulunuyor.

Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi: Yediemin 'araç mezarlığı'na döndü! G2

Otoparklardaki bazı araçların ise 'parçalanma' olarak tabir edilen tüm motor ve elektronik aksamları söküldükten sonra ihbar edilerek çektirildiği görüldü.

'DEĞİŞİKLİKLER YETERLİ ŞEKİLDE YAPILMADI'

Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi: Yediemin 'araç mezarlığı'na döndü! G3

19 yıldır yediemin otoparkı işleten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Bizde motosikletlerle beraber 2 bin 500 araç var. Bunların içerisinde 20 seneyi aşkındır satılmayı bekleyenler var. Bu araçların satılmasıyla ilgili sıkıntı hala devam ediyor.

Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi: Yediemin 'araç mezarlığı'na döndü! G4

1 sene içerisinde 85 aracın satışı yapıldı. Sadece iş yapıyor gibi görünmek için yapılan bir satış bu. Kanunda yapılması gereken değişiklikler yeterli şekilde yapılmadı. Tasviye sürecinde çok ağır işleyen bir sistem var" dedi.

'ARTIK EKONOMİK DEĞERİ YOK'

Milyonluk araçlar çürümeye terk edildi: Yediemin 'araç mezarlığı'na döndü! G5

Araçların ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirten Topçu, "20-30 senedir bekleyen araçların artık ekonomik değeri yok. Fiziksel olarak bitmiş olan araçların bir an önce buradan çıkması lazım.

Anahtar Kelimeler:
antalya Yediemin Otoparkı otopark
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.