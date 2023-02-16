MİRAÇ KANDİLİ CUMA MESAJLARI! 17 Şubat 2023 Miraç Kandili'ne özel duygusal, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları ile ilgili araştırmalar Miraç Kandili'nin yaklaşması sebebiyle hız kazandı. Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek. Çok sayıda vatandaş yarın camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Biz de Miraç Kandili'ne özel duygusal, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, WhatsApp Instagram, Facebook ve Twitter'dan paylaşabileceğiniz Miraç Kandili'ne özel cuma mesajları...