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  4. MİRAÇ KANDİLİ CUMA MESAJLARI! 17 Şubat 2023 Miraç Kandili'ne özel duygusal, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları BURADA!

MİRAÇ KANDİLİ CUMA MESAJLARI! 17 Şubat 2023 Miraç Kandili'ne özel duygusal, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları BURADA!

16.02.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları, Miraç Kandili nedeniyle resimli, duygusal, dualı ve ayetli seçenekleriyle internette yerini aldı. Miraç Kandili, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği güne denir. Bu anlamlı günün 17 Şubat 2023 Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle birçok kişi WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta Miraç Kandili'ne özel duygusal, dualı, ayetli, resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte Miraç Kandili'ne özel cuma mesajları...

Cuma mesajları ile ilgili araştırmalar Miraç Kandili'nin yaklaşması sebebiyle hız kazandı. Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek. Çok sayıda vatandaş yarın camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Biz de Miraç Kandili'ne özel duygusal, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, WhatsApp Instagram, Facebook ve Twitter'dan paylaşabileceğiniz Miraç Kandili'ne özel cuma mesajları...

MİRAÇ KANDİLİ CUMA MESAJLARI 2023!

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle... Miraç Kandli'niz mübarek olsun. Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı cumalar...

Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur. Hayırlı cumalar…

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim… Senden dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

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