MİRAÇ KANDİLİ CUMA MESAJLARI! 17 Şubat 2023 Miraç Kandili'ne özel duygusal, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları ile ilgili araştırmalar Miraç Kandili'nin yaklaşması sebebiyle hız kazandı. Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek. Çok sayıda vatandaş yarın camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Biz de Miraç Kandili'ne özel duygusal, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, WhatsApp Instagram, Facebook ve Twitter'dan paylaşabileceğiniz Miraç Kandili'ne özel cuma mesajları...
Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle... Miraç Kandli'niz mübarek olsun. Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı cumalar...
Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur. Hayırlı cumalar…
Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…
Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.
Ey Rabbim… Senden dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…