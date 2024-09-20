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Mobil bankacılık kabusu! İnterneti bile açık değildi... Uyurken 550 bin TL dolandırdılar! Sabah gelen mesajlarla dünyası başına yıkıldı: "Siz ödeyeceksiniz"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
20.09.2024 06:49
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Uyurken dolandırılan genç kadın, sabah gelen mesajları görünce başından aşağı kaynar sular indi. İnterneti kapalı olmasına rağmen hesabından kredi çekildiğini ve paranın başka hesaba aktırıldığını gören kadın, bir gecede 550 bin TL borçlandı. Hemen bankayla iletişime geçen kadın 'Siz ödeyeceksiniz' yanıtıyla daha da şoke oldu. Herkesin başına gelebilecek bu olay mobil bankacılık kullananları tedirgin ederken Bilişim Uzmanı "Bu duruma nasıl önlem alabiliriz?" sorusuna yanıt verdi.

Dolandırıcıların son kurbanı, İstanbul'da yaşayan fizyoterapist Nilay Kırık oldu. Çete, interneti kapalı olamasına rağmen uzaktan Kırık'ın telefonuna bağlandı ve bir gecede yüz binlerce lirayı hesaplarına aktardı. Talihsiz kadının sabah uyandığında ise dünyası başına yıkılırken, uykusunda 550 bin lira borçlanmış oldu. İşte mobil bankacılık kullanan herkesin başına gelebilecek olayın detayları...

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İNTERNETİ KAPALIYKEN, TELEFONUNA BAĞLANMIŞLAR

İNTERNETİ KAPALIYKEN, TELEFONUNA BAĞLANMIŞLAR

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev yapan Nilay Kırık, 11 Eylül gecesid olandırıcıların kurbanı oldu. Çete üyeleri interneti kapalı olmasına rağmen kurdukları sistemle uzaktan Kırık'ın telefonuna bağlandı.

UYKUDAYKEN DOLANDIRIDLAR

UYKUDAYKEN DOLANDIRIDLAR

Mobil bankacılığa girip, üst üste 3 kez işlem yaparak hesabından yüklü miktarda para çektiler. Uykuda olan Kırık, dolandırıldığının farkına vardığında ise çok geçti.

SABAH GELEN MESJALARI GÖRÜNCE İNANAMADI

SABAH GELEN MESJALARI GÖRÜNCE İNANAMADI

Sabah 9'da işe gelen Kırık, art arda 6 mesaj gelince durumdan şüphelendi. 'Hesabınıza Kredili Mevduat Hesabı (KMH) tanımlanmıştır. Kredinizi kullanabilirsiniz' tarzındaki mesajları gören Kırık, moobil bankacılığına girince büyük şok yaşadı.

BİR GECEDE 550 BİN LİRA BORÇLANDI

BİR GECEDE 550 BİN LİRA BORÇLANDI

ATV Haber'e konuşan Nilay Kırık, "550 bin lira gidiyor hesabımdan. Üzülmeye bile vaktim yok. Uyuyamıyorum. 300 bin TL tüketici kredisi çekilmiş. Onun geri ödemesi 411 bin lira olarak gözüküyor. 141 bin lira da eksi hesaba düşülmüş" dedi.

PARALARI KENDİ HESAPLARINA AKTARMIŞLAR

PARALARI KENDİ HESAPLARINA AKTARMIŞLAR

Büyük bir şaşkınlık yaşayan Kırık, hesap hareketlerini incelediğinde ise dolandırıcıların; çekilen paraları kendi hesaplarına havale ettiğini görünce dünyası başına yıkıldı.

Anahtar Kelimeler:
kredi banka dolandırıcı
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