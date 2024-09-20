Mobil bankacılık kabusu! İnterneti bile açık değildi... Uyurken 550 bin TL dolandırdılar! Sabah gelen mesajlarla dünyası başına yıkıldı: "Siz ödeyeceksiniz"

Dolandırıcıların son kurbanı, İstanbul'da yaşayan fizyoterapist Nilay Kırık oldu. Çete, interneti kapalı olamasına rağmen uzaktan Kırık'ın telefonuna bağlandı ve bir gecede yüz binlerce lirayı hesaplarına aktardı. Talihsiz kadının sabah uyandığında ise dünyası başına yıkılırken, uykusunda 550 bin lira borçlanmış oldu. İşte mobil bankacılık kullanan herkesin başına gelebilecek olayın detayları...