Mobil bankacılık kabusu! İnterneti bile açık değildi... Uyurken 550 bin TL dolandırdılar! Sabah gelen mesajlarla dünyası başına yıkıldı: "Siz ödeyeceksiniz"

Dolandırıcıların son kurbanı, İstanbul'da yaşayan fizyoterapist Nilay Kırık oldu. Çete, interneti kapalı olamasına rağmen uzaktan Kırık'ın telefonuna bağlandı ve bir gecede yüz binlerce lirayı hesaplarına aktardı. Talihsiz kadının sabah uyandığında ise dünyası başına yıkılırken, uykusunda 550 bin lira borçlanmış oldu. İşte mobil bankacılık kullanan herkesin başına gelebilecek olayın detayları...
Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev yapan Nilay Kırık, 11 Eylül gecesid olandırıcıların kurbanı oldu. Çete üyeleri interneti kapalı olmasına rağmen kurdukları sistemle uzaktan Kırık'ın telefonuna bağlandı.
Mobil bankacılığa girip, üst üste 3 kez işlem yaparak hesabından yüklü miktarda para çektiler. Uykuda olan Kırık, dolandırıldığının farkına vardığında ise çok geçti.
Sabah 9'da işe gelen Kırık, art arda 6 mesaj gelince durumdan şüphelendi. 'Hesabınıza Kredili Mevduat Hesabı (KMH) tanımlanmıştır. Kredinizi kullanabilirsiniz' tarzındaki mesajları gören Kırık, moobil bankacılığına girince büyük şok yaşadı.
ATV Haber'e konuşan Nilay Kırık, "550 bin lira gidiyor hesabımdan. Üzülmeye bile vaktim yok. Uyuyamıyorum. 300 bin TL tüketici kredisi çekilmiş. Onun geri ödemesi 411 bin lira olarak gözüküyor. 141 bin lira da eksi hesaba düşülmüş" dedi.
Büyük bir şaşkınlık yaşayan Kırık, hesap hareketlerini incelediğinde ise dolandırıcıların; çekilen paraları kendi hesaplarına havale ettiğini görünce dünyası başına yıkıldı.