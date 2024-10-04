Mobil bankacılık kullananları yakan hatalar! Ortak Wİ-Fİ'ye dikkat! Borçlu da uyanabilirsiniz paranız buhar da olabilir

ORTAK WI-FI'YE DİKKAT

Ortak kullanıma açık, şifresiz Wi-Fi hizmetlerinin suçlular tarafından “oltalama” saldırısı olarak kullanılabildiğini, bu yöntemle kullanıcıların telefonunda bulunan bilgilere erişilebildiğini vurgulayan ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, "Hastane, zincir kahve ve restoran gibi yerlerde ortak kullanılan Wi-Fi ağlarında internet bankacılığı işlemi yapmamakta fayda var. Çünkü Wi-Fi sağlayıcısının kötü amaçlı olup olmadığını tahmin edemeyiz. Her hesabınız için ayrı, benzersiz ve herkes tarafından kolaylıkla tahmin edilemeyecek parola kullanmakta fayda var. Bu parolaları da belli aralıklara değiştirmeliyiz. Online alışverişlerde sanal kart kullanmayı bir alternatif olarak değerlendirmeliyiz."