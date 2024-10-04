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Mobil bankacılık kullananları yakan hatalar! Ortak Wİ-Fİ'ye dikkat! Borçlu da uyanabilirsiniz paranız buhar da olabilir

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.10.2024 09:14
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Mobil bankacılık kullananların son dönemde şikayetleri artarken, yüzlerce kişi hesaplarından haberleri olmadan para çekildiğini ve hatta adlarına kredi kullanılarak borçlandıklarını söyledi. Gece uyurken hesaplarından para çekilen ve yüzbinlerce lira borçlanan vatandaşlar, müşteri hizmetlerini kilitledi. Mobil bankacılık kullananlar hesaplarını kontrol etmeye başlarken, uzmanlardan 'bankadaki paranız buhar olabilir' uyarısı geldi: Sakın bunları yapmayın!

Son günlerde dolandırıcıların hedefi mobil bankacılık oldu. Çoğu banka müşterisinin kullandığı mobil bankacılık hesaplarına sızan dolandırıcılar, dakikalar içinde hesapları boşaltıp; vatandaşlar adına kredi çekerek onları borçlandırıyor. Yüzlerce vatandaş borçsuz uyuyup borçla uyandıklarını belirtirken, bankanın müşteri hizmetlerini ise adeta kilitledi.

TELEFONLARA SIZIP, KREDİ ÇEKİYORLAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; vatandaşlar, özellikle bazı uygulamalara yerleştirilen casus yazılımlar, internet üzerinden alışverişi yapanlar hedef altında. Ayrıca ortak Wi-Fi kullanımı da oldukça tehlikeli. Bilgileri ele geçiren dolandırıcılar telefonlara sızıyor ve mobil bankacılık üzerinden kredi çekiyor.

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ARAMALARI SPAMA YÖNLENDİRİYORLAR

ARAMALARI SPAMA YÖNLENDİRİYORLAR

Tüm bunlar olurken telefon sahibi mışıl mışıl uyumaya devam ediyor. Çünkü dolandırıcılar aramaları spama yönlendirerek, bankanın uyarı yapmasını da engelliyor.

VATANDAŞ DURUMU SABAH UYANINCA FARK EDİYOR

VATANDAŞ DURUMU SABAH UYANINCA FARK EDİYOR

Son dönemde sıklıkla karşılaşılan bu dolandırıcılık yöntemi nedeniyle birçok vatandaş mağdur. Gece yarısı hesabından yüklü miktarda kredi çekilen vatandaşlar, sabah olduğunda durumu fark etse de artık çok geç oluyor. Çünkü çekilen kredi çoktan farklı hesaplara aktarılmış oluyor.

ORTAK WI-FI'YE DİKKAT

ORTAK WI-FI'YE DİKKAT

Ortak kullanıma açık, şifresiz Wi-Fi hizmetlerinin suçlular tarafından “oltalama” saldırısı olarak kullanılabildiğini, bu yöntemle kullanıcıların telefonunda bulunan bilgilere erişilebildiğini vurgulayan ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, "Hastane, zincir kahve ve restoran gibi yerlerde ortak kullanılan Wi-Fi ağlarında internet bankacılığı işlemi yapmamakta fayda var. Çünkü Wi-Fi sağlayıcısının kötü amaçlı olup olmadığını tahmin edemeyiz. Her hesabınız için ayrı, benzersiz ve herkes tarafından kolaylıkla tahmin edilemeyecek parola kullanmakta fayda var. Bu parolaları da belli aralıklara değiştirmeliyiz. Online alışverişlerde sanal kart kullanmayı bir alternatif olarak değerlendirmeliyiz."

Konuyla ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir ise vatandaşları dikkat etmesi gereken noktalar konusunda uyardı.

Akdemir şu ifadeleri kullandı;

BANKA BİLGİLERİNİN ÇALINMAMASI İÇİN BU DETAYLARA DİKKAT

BANKA BİLGİLERİNİN ÇALINMAMASI İÇİN BU DETAYLARA DİKKAT

Vatandaşlar kesinlikle kart şifrelerini başka kişiler ile paylaşmamalı, herkesin erişebileceği yerlere yazmamalı ve basit tahmin edilebilir parolalardan oluşmamasına özen göstermelidir.

Anahtar Kelimeler:
kredi banka dolandırıcı telefon
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