Mobil bankacılıkta skandal iddia! Hesaplardan izinsiz para gönderip, kredi çekmişler... Müşteri hizmetleri kilit, banka hesaplarını ve kartlarını kapatıyorlar

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren bir banka, günlerdir mobil bankacılık hizmetlerinde yapıldığı iddia edilen izinsiz para transferi ve kredi kullanımı ile gündemde. Sosyal medya hesaplarından yaşadığı mağduriyeti paylaşan yüzlerce kişi, mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlandığını iddia ediyor.
Çok sayıda kişi sosyal medyadan attıkları mesajlarda kendilerinden habersiz olarak mobil bankacılık hesaplarından para transfer edildiğini ve kendi adlarına çeşitli miktarlarda kredi çekildiğini öne sürüyor.
Bazı banka müşterileri 700 - 800 bin TL gibi rakamlara ulaşan mağduriyetler yaşadıklarını belirtiyor.
Birçok banka müşterisi de söz konusu iddialar sonrası kendini güvende hissetmediğini dile getirmeye başladı.
Henüz böyle bir sorun yaşamayan müşterilerin bile bankayı arayarak, tedbir alınmasını istediği belirtiliyor.
Sosyal medyada gündem olan iddialar sonrası gözler bankaya çevrilirken, konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.