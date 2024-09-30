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Mobil bankacılıkta skandal iddia! Hesaplardan izinsiz para gönderip, kredi çekmişler... Müşteri hizmetleri kilit, banka hesaplarını ve kartlarını kapatıyorlar

30.09.2024 13:38
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Mobil bankacılık kullananlar hesaplarını kontrol ettiğinde gözlerine inanamadı. Bazı müşterilerin banka hesaplarından izinsiz olarak başka hesaplara para transfer edilirken, bazı müşteriler adına da 800 bin TL'yi bulan krediler çekildiği iddia edildi. Söz konusu haberler sonrası bankanın müşteri hizmetleri adeta kilitlenirken, 10 milyonlarca liralık bir mağduriyet yaşanmış olabileceği belirtiliyor. Bankadan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren bir banka, günlerdir mobil bankacılık hizmetlerinde yapıldığı iddia edilen izinsiz para transferi ve kredi kullanımı ile gündemde. Sosyal medya hesaplarından yaşadığı mağduriyeti paylaşan yüzlerce kişi, mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlandığını iddia ediyor.

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"İZİNSİZ PARA VE KREDİ ÇEKİLİYOR" İDDİASI

"İZİNSİZ PARA VE KREDİ ÇEKİLİYOR" İDDİASI

Çok sayıda kişi sosyal medyadan attıkları mesajlarda kendilerinden habersiz olarak mobil bankacılık hesaplarından para transfer edildiğini ve kendi adlarına çeşitli miktarlarda kredi çekildiğini öne sürüyor.

İZİNSİZ OLARAK 800 BİN TL KREDİ ÇEKİLMİŞ

İZİNSİZ OLARAK 800 BİN TL KREDİ ÇEKİLMİŞ

Bazı banka müşterileri 700 - 800 bin TL gibi rakamlara ulaşan mağduriyetler yaşadıklarını belirtiyor.

Birçok banka müşterisi de söz konusu iddialar sonrası kendini güvende hissetmediğini dile getirmeye başladı.

Henüz böyle bir sorun yaşamayan müşterilerin bile bankayı arayarak, tedbir alınmasını istediği belirtiliyor.

BANKADAN AÇIKLAMA YAPILDI MI?

BANKADAN AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Sosyal medyada gündem olan iddialar sonrası gözler bankaya çevrilirken, konuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık banka
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