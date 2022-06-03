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MOTORİN FİYATLARI 3 HAZİRAN 2022! Motorin zammı sonrası fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

03.06.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ve benzin, LPG gibi akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri; bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahibi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahipleri zam haberleri sebebiyle her gün internette güncel fiyatları araştırıyor. Peki motorine zam mı geldi? Motorin zammı sonrası fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? Benzin, LPG ne kadar? İşte güncel fiyatlar..

Motorin fiyatları zam haberleri sonraıs 3 Haziran Cuma, yani haftanın beşinci günü de araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarındaki son duruma ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki motorine zam mı geldi? motorin zammı sonrası fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? Benzin, LPG ne kadar? 3 Haziran 2022 Cuma, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

2 Haziran Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 1,22 TL, motorine 1,49 TL zam geldi.

MOTORİN FİYATI 3 HAZİRAN 2022 CUMA

MOTORİN FİYATI 3 HAZİRAN 2022 CUMA
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,90 liraya, İzmir'de 26 liraya, Ankara'da 25,99 liraya yükseldi.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?
2 Haziran Perşembe günü itibarıyla benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?
Ankara'da 24,5 TL'den satılan motorinin litresi 25,99 TL'ye yükseldi.
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