MOTORİN FİYATLARI 3 HAZİRAN 2022! Motorin zammı sonrası fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Motorin fiyatları zam haberleri sonraıs 3 Haziran Cuma, yani haftanın beşinci günü de araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarındaki son duruma ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki motorine zam mı geldi? motorin zammı sonrası fiyatlar ne kadar, kaç TL oldu? Benzin, LPG ne kadar? 3 Haziran 2022 Cuma, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin ayrıntılar haberimizde...