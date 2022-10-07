MOTORİNE 3. ZAM! 7 Ekim motorin kaç TL? Benzin ne kadar? akaryakıt piyasası toz duman!

Motorine bir zam daha geldi. Vatandaşlar yeni fiyatlara alışamamışken yeni zam araç sahiplerini üzdü. Mazotun litre fiyatı cuma günü itibarıyla 1,53 lira daha yükseldi. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 7 Ekim 2022 Cuma gününün güncel benzin ve motorin fiyatları...
7 EKİM 2022 MOTORİN KAÇ TL?
Geçtiğimiz çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Dün ise yine motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş, benzinin litresi 74 kuruş artmıştı. Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla 1,53 lira daha yükseldi.
İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI 7 EKİM 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.12 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.10 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 EKİM 2022
Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 27.21 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 27.23 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
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