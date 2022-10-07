FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MOTORİNE 3. ZAM! 7 Ekim motorin kaç TL? Benzin ne kadar? akaryakıt piyasası toz duman!

MOTORİNE 3. ZAM! 7 Ekim motorin kaç TL? Benzin ne kadar? akaryakıt piyasası toz duman!

07.10.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorine 3 gün içinde 3. zam geldi. Mazot ve benzine geçtiğimiz 24 saat içinde gelen çifte zam sonrası yaşanan bu gelişme vatandaşları üzdü. Birçok kişi güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Mazotun litre fiyatı bugün itibarıyla 1,53 lira daha yükseldi. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 7 Ekim 2022 Cuma gününün güncel benzin ve motorin fiyatları...

Motorine bir zam daha geldi. Vatandaşlar yeni fiyatlara alışamamışken yeni zam araç sahiplerini üzdü. Mazotun litre fiyatı cuma günü itibarıyla 1,53 lira daha yükseldi. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 7 Ekim 2022 Cuma gününün güncel benzin ve motorin fiyatları...

7 EKİM 2022 MOTORİN KAÇ TL?

Geçtiğimiz çarşamba günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Dün ise yine motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş, benzinin litresi 74 kuruş artmıştı. Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla 1,53 lira daha yükseldi.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI 7 EKİM 2022

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI 7 EKİM 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 EKİM 2022

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 EKİM 2022
Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.21 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.23 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir benzin son dakika Motorin fiyatları Motorin zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

'En güvendiğimiz banka' diyerek isyan etti! Yıllardır biriktirip kasalarına altın koydular...

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

Çok konuşulacak sözler! O açıklamaların ardından "Tüm dünya liderleri dikkat etmeli" dedi ve ekledi: Bir dünya savaşı başlatma çağrısı

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Memura promosyon müjdesi! Ek zam...

Araç sahipleri yine üzülecek! Peş peşe 3. zam! İşte yeni fiyat

Araç sahipleri yine üzülecek! Peş peşe 3. zam! İşte yeni fiyat

'Herkese kadro' ve '3 yıl' formülleri masada

'Herkese kadro' ve '3 yıl' formülleri masada

Meclis'te gözler yarına çevrildi! Milyonlar bunu bekliyor... KYK faizleri, elektrik ve doğal gaz desteği

Meclis'te gözler yarına çevrildi! Milyonlar bunu bekliyor... KYK faizleri, elektrik ve doğal gaz desteği

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.