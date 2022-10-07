MOTORİNE 3. ZAM! 7 Ekim motorin kaç TL? Benzin ne kadar? akaryakıt piyasası toz duman!

Motorine bir zam daha geldi. Vatandaşlar yeni fiyatlara alışamamışken yeni zam araç sahiplerini üzdü. Mazotun litre fiyatı cuma günü itibarıyla 1,53 lira daha yükseldi. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 7 Ekim 2022 Cuma gününün güncel benzin ve motorin fiyatları...