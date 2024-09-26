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MTV'den IMEI kayıt ücretine... 45 bin liraya yükselecek: Enflasyon '0' bile gelse büyük zam yolda

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.09.2024 10:53
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Vatandaşlar yurt dışından telefon getirerek daha karlı bir alışveriş yapıyorlardı. Ancak yapılan son zamlar ile beraber yurt dışından telefon getirmek zorlaşmaya başladı. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarı 2024 yılında 31 bin 692 lira iken, gelecek yıl 45 bin 953 liraya çıkacak. Ayrıca, MTV ücretleri için de 2024 yılı ve 2025 yılı muhtemel Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) dikkate alınarak zamlanacağı öngörülüyor.

Yurt dışından gelen telefonlar için IMEI harcı için bir zam daha geliyor. 2023 yılında iki kez zamlanan IMEI kayıt ücreti 20 bin seviyesine yükseltilmiş, 2024 yılı itibariyle ise 31 bin 692 lira olmuştu.

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Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarı 2024 yılında 31 bin 692 iken, 2025 yılında 45 bin 953 liraya çıkacak.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün ortaya koyduğu projeksiyona göre, 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 45 civarında oluşabileceğini belirtiyor. Yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanmaması halinde ise 2025 yılında IMEI kayıt ücreti yüzde 45 oranında zamlanacak.

YDO'u kesin olarak belirleyecek olan Eylül ve Ekim ayı enflasyonları “sıfır” bile gelse, YDO yüzde 43 oranını aşacak. Gelecek iki ayda ortalama yüzde 3’ler seviyesinde Yİ-ÜFE artışları olması bekleniyor. Bu senaryoya göre; 2024 yılı yeniden değerleme oranı düz bir hesapla yüzde 45 seviyesinde olacak.

2015 yılından bu yana yurt dışından şahsi kullanım için getiren telefonlara uygulanan harç bedeli her sene arttırılıyor.

Zam bedelleri şu şekilde sıralanıyor:

2015 yılı 131,50 TL

2018 Kasım 500 TL

2019 Temmuz 1.500 TL

2020 yılı 1.838,70 TL

2021 yılı 2.006,20 TL

2022 yılı 2.732,40 TL

2023 yılı 6.091,30 TL

2023 Temmuz 20.000 TL

2024 yılı 31.692 TL

Yurt Dışına Çıkış Harcı, Yurt Dışından Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonu Harç Tutarı, MTV ve B Sınıfı Ehliyet Harcı gibi çeşitli unsurlar, 2024 yılı ve 2025 yılı muhtemel Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) dikkate alınarak artırılmış tutarlarla aşağıdaki şekilde öngörüldü:

Yurt Dışına Çıkış Harcı:

2024 Tutarı: 500 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar:

2025 YDO ile Artırılmış Tutar:

720 TL Yurt Dışından Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonu Harç Tutarı:

2024 Tutarı: 31.692 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 45.953 TL

1600 cc’ye kadar 1-3 yaş arası en düşük motor hacimli otomobil MTV'si:

2024 Tutarı: 5.851 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 8.484 TL

B Sınıfı Ehliyet Harcı:

2024 Tutarı: 3.945,40 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 5.720,80 TL

Araç Muayene Ücreti (Otomobil):

2024 Tutarı: 1.821,60 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 2.641,30 TL

Anahtar Kelimeler:
MTV IMEI
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