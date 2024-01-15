MTV ilk taksit ödemesinde son gün 31 Ocak! Yüzde 58 zamla 160 bin lirayı bile aşmıştı: Arabası olan milyonları ilgilendiriyor

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için 2 hafta kaldı. Yani Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek.
MTV ÖDEMELERİ NEREYE YAPILIR?
Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.
İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.
MTV 2024 YILI İÇİN YÜZDE 58’DEN FAZLA ZAMLANDI
Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.
İŞTE ARAÇ SAHİPLERİNİN MERAK ETTİĞİ O LİSTE
0-1300 motor
- Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
- 1-3 yaş - 3359 TL
- 4-6 yaş - 2343 TL
- 7-11 yaş - 1308 TL
-
12-15 yaş - 987 TL
-
16 yaş ve üstü - 347 TL
0-1300 motor
- Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
- 1-3 yaş - 3692 TL
- 4-6 yaş - 2576 TL
-
7-11 yaş - 1437 TL
-
12-15 yaş - 1088 TL
-
16 yaş ve üstü - 383 TL
0-1300 motor
- Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
- 1-3 yaş - 4032 TL
- 4-6 yaş - 2809 TL
-
7-11 yaş - 1573 TL
- 12-15 yaş - 1188 TL
- 16 yaş ve üstü - 413 TL
1301-1600 motor
- Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
- 1-3 yaş - 5851 TL
-
4-6 yaş - 4387 TL
- 7-11 yaş - 2544 TL
- 12-15 yaş - 1798 TL
- 16 yaş ve üstü - 690 TL
1301-1600 motor
- Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
- 1-3 yaş - 6439 TL
-
4-6 yaş - 4828 TL
- 7-11 yaş - 2801 TL
- 12-15 yaş - 1972 TL
-
16 yaş ve üstü - 754 TL